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İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir’in Konak ilçesinde balık tutanlar tarafından denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
01 Eylül 2021 Çarşamba 10:01

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Alt Geçidi yakınında vatandaşlar saat 07.30 sıralarında deniz kıyısında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde kayalıklara sıkışmış halde bulunan kişinin, yaklaşık 3 gün önce öldüğü belirlendi. Balık adamlar tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan cesedin üzerinden Cevdet Görmüş’e (71) ait kimlik çıktı. Ceset savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #konak ceset #konak ölüm #deniz ceset
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