İzmir'de denize düşen balıkçı öldü

İzmir Karaburun'da tekneden denize düşen balıkçının cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, Karaburun'da çalıştığı gıgır ile balık avlamaya çıkan Mustafa Sesli, Kaynarpınar Mahallesi açıklarında denize düştü.

Durumu gören arkadaşları Sesli'yi kurtarmak için mücadele etti ancak başarılı olamadı. Olay Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerine bildirildi.

Olay yerine sevk edilen ekipler denizden ve havadan Sesli'yi aramaya başladı. Aramada Sesli'nin cansız bedeni bulundu.

Sesli'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.