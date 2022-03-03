İzmir'de denize düşen kadın kurtarıldı

İzmir Karşıyaka'da dengesini kaybederek denize düşen 75 yaşlarındaki kadın Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Olay, dün akşam saatlerine Karşıyaka Vapur İskelesi yakınlarında meydana geldi. Sahil bandında duran 75 yaşlarındaki bir kadın, iddiaya göre, dengesini kaybederek denize düştü. Yaşlı kadının denize düştüğünü gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, kadını denizden çıkartarak bota aldı. Kıyıya çıkarılan kadın, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.