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İzmir'de deprem konutları 10 gün içinde teslim edilecek!

İzmir'de deprem konutları 10 gün içinde teslim edilecek!
11 Ağustos 2022 Perşembe 13:40

İzmir'de, 30 Ekim 2020'deki 6.6'lık deprem sonrası 7 proje alanında inşa edilen konutların tamamının, 10 gün içinde hak sahiplerine teslim edileceği belirtildi.


Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve 117 kişinin yaşamını yitirdiği 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yerinde ve rezerv alanda dönüşüm projeleri başlatıldı. Deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) yürütülen çalışmalarda, 7 proje alanında, yatırım bedeli 750 milyon lira olan 1391 konut ve 298 iş yerinin inşası tamamlandı.
Konutların teslimi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şu ana kadar 7 proje alanındaki inşaat çalışmaları bitirildi. Konut ve dükkanlardan oluşan 1650 bağımsız bölümün bir kısmının teslimleri gerçekleşmişti. Kalan 739 daire ve 125 dükkan teslimine de başlandı. 10 gün içinde konutların tamamının hak sahiplerine teslim edilmesi ve 7 proje alanındaki işlemlerin tamamlanması hedefleniyor. Yıl sonuna kadar Yenişehir Hastanesi etrafında yapılan rezerv alandaki 3649 konutun da bitirilerek, hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor" denildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir deprem konut #izmir depremi
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