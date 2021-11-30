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İzmir'de deprem oldu! Merkez üssü Urla!

İzmir'de sabah saatlerinde bir deprem oldu. AFAD depremin şiddetini 5.1 olarak açıkladı

İzmir'de deprem oldu! Merkez üssü Urla!
30 Kasım 2021 Salı 07:04

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.00'de, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 3,97 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Urla ilçesine 56,18 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Sitede yer alan bilgiye göre saat 07.09'da, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

İkinci depremin ise deniz yüzeyinin 7,16 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Urla ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası saat 07.33 itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı belirtilerek, saha tarama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Urla açıklarında gerçekleşen 5,1 büyüklüğündeki depremde kentte herhangi bir olumsuzluk meydana gelmediğini bildirdi.

Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Urla açıklarında gerçekleşen 5,1 büyüklüğündeki depremde an itibariyle ilimizde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi ve şehrimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #izmir deprem #deprem
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