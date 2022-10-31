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İzmir'de deprem şehitleri unutulmadı

İzmir'de deprem şehitleri unutulmadı
31 Ekim 2022 Pazartesi 08:53

İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ikinci yıldönümünde yaşamını yitiren 117 vatandaş 30 Ekim Deprem Anıtı önünde gözyaşları ve dualarla anıldı.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan depremin ikinci yıldönümünde, depremde yaşamını yitiren 117 vatandaş için anma töreni düzenlendi. Bayraklı’da 30 Ekim Deprem Anıtı önünde gerçekleşen törende, saatler 14:51’i gösterdiğinde depremde yaşamını yitirenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup, anıta karanfil bırakıldı. Anma törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Yücel Taşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Haydar Özkan, parti yöneticileri, meslek odalarının temsilcileri, hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Anıtı arkasında kurulan çadırda konuşmalarla devam eden programda depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

“Şehri dirençli hale getirmek mecburiyetindeyiz”

Anma töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ne yazık ki her depremde tekrar tekrar bu acıları yaşamak zorunda kalıyoruz. Bu kabul edilebilir değil. Bu şehri dirençli hale getirmek mecburiyetindeyiz ki bizden sonrakiler de aynı acıları yaşamasınlar. O yüzden bilimsel çalışmalar yapıyoruz. 33 bin 100 binanın deprem karnesini çıkardık, projeye devam ediyoruz. Türkiye tarihinde görülmemiş en büyük jeolojik çalışmayı yürütüyoruz yer altının fotoğrafını çıkarıyoruz. Depremden önce deprem dairesini kurmuş bir belediyeyiz. Ne yazık ki İzmir’den başka bu çalışmaları yapmıyor kimse. Hepsinin ortak noktası dayanışma meselesi. Dayanışma umudu büyüten bir şey, o gün de gördük. Depremden 30 gün sonra çadırda yaşayan hiçbir vatandaşımızı bırakmadık. Herkesin başını sokabileceği bir yer bulabilmiştik. Bunlar dayanışmayla mümkün. Bu coğrafyada imkanları ve imkansızlıklarıberaber yaşıyoruz, beraber paylaşıyoruz. Birbirimize kol kanat germek zorundayız. O nedenle dayanışmanın ve umudun korunması gerekiyor. Halk konut meselesine değinmek istiyorum. Umudu büyüten bir model üzerinde yol alıyoruz. Vatandaşlarımızı kendi yapacakları evlerinin müteahhidi haline getiriyoruz kamu gücünü kullanarak” dedi.

Soyer’den iktidara sitem

Konuşmasında Dünya Bankası kredisi üzerinden iktidara da sitem eden Başkan Soyer, “Dünya Bankası’ndan 4 aylık bir çalışma sonucunda 344 milyon dolarlık, 5 yıl ödemesiz, 25 yıl vadeli krediyi çıkartmıştık. 6 bin orta hasarlı binanın inşaatında kullanılmak üzere. Ne yazık ki kullandırtmadılar o krediyi, onaylamadılar ve vatandaşlarımızı mağdur bıraktılar. Biz şikayet makamı değiliz. Bu yüzden konuşmuyoruz bu koşullarda daha iyisini nasıl yaparızın derdindeyiz. Asla hiçbir kardeşim aklından çıkarmasın. Deprem oldu 2 yıl geçti 5 yıl geçti. Her daim sonuna kadar bu can bu bedende durdukça yanınızda durmaya devam edeceğim. Kimsenin kuşkusu olmasın. Sonuna kadar yanınızda olacağım. Hepinizin acısını bütün kalbimle paylaşıyorum” diye konuştu.

“Rezerv alan depremzedelerindir”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ise depremzede vatandaşların, geçmiş döneme ait emlak vergilerinin bir sorun yarattığını belirterek, “Vatandaşlara şu an bunu tebliğ etmiyoruz ama yasal olarak almak zorundayız. Yetkililere çağrımız şu, depremde hasar gören yurttaşlarımızın geçmiş döneme ait vergilerin alınmasın istiyoruz. Bir diğer kanayan yaramız rezerv alanda bugün yapılan konutları akıbetini bütün yurttaşlarımız adına sormak bizim asli görevimiz. Rezerv alanda yapılan konutlar kesinlikle ve kesinlikle depremzede vatandaşlarımıza verilmelidir. Bu konuda açıklama yapılması artık zorunluluktur. Bu açıklamayı ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, ne TOKİ’den alabilmiş durumda değiliz” dedi.

Etiketler; #izmir #izmir depremi #deprem
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