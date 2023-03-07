İzmir'de depremzedeler için anma töreni düzenlendi

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Deprem Anıtı'nda toplanan vatandaşlar, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma töreni düzenledi.

İzmirli depremzedeler 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 depremlerde hayatını kaybedenler için Bayraklı Deprem Anıtı'nda bir araya geldi. Burada toplanan İzmirli depremzedeler, bir ay önce yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma töreni gerçekleştirdi. Siyah kurdele takan depremzedeler, anıtın önüne karanfil bırakıp mumlar yaktı. Depremzedeler saygı duruşunda bulundu.