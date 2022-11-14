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İzmir'de deterjan kutusundan etil alkol çıktı!

İzmir'in Çiğli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 895 litre sahte etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı

İzmir'de deterjan kutusundan etil alkol çıktı!
14 Kasım 2022 Pazartesi 13:17

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte sosyal medya hesapları üzerinden oto cam suyu, yüzey temizleyici görünümünde satışa sunulan sahte etil alkolün İzmir'de üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 2 kargo şubesi ve 1 depoya düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 895 litre sahte etil alkol ve 5 bin 100 taklit etiket ele geçirildi. Operasyon kapsamında Ö.A., M.K. ve B.B. gözaltına alındı. Şüphelilerden B.B., polisteki ifadesini ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen Ö.A. tutuklanırken, B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #haber #etil alkol
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