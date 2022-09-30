İzmir'de diş tedavisi de hastaların ayağına gidiyor

30 ilçede yurttaşlara evde bakım hizmeti veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, hizmet yelpazesine ağız ve diş sağlığını da ekledi. Artık İzmirli yurttaşlar diş temizliğinden dolguya kadar pek çok tedaviye evlerinden ulaşabiliyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda engelli, yatalak hasta, kronik hasta ve yaşlılar için evde bakım hizmetini 30 ilçeye yayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, projenin kapsamını genişletti. Artık projeden faydalanan hastaların evlerinde diş tedavisi olması mümkün.



Evde gerekli tüm önlemleri alıyoruz



İzmir Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Birimi Diş Hekimi Eda Karakoç, “Diş hizmetlerine yeni başladık. Mobil diş ünitemiz var ve bu sayede hastalarımızın dişini çekebiliyor, röntgen alıyor, dolgu yapıyor ve diş taşı temizliği hizmeti verebiliyoruz. Evde bu hizmeti almak isteyen ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evde gerekli tüm önlemleri alabiliyoruz. Ünitemizin içerisinde dolgu yaparken, çürüğü temizlerken kullandığımız gereçler var. Diş hekimleri açısından en önemli şeylerin başında film almak gelir çünkü dişlerin altını görmeden işleme başlamayız ve artık diş röntgeni çekebiliyoruz” dedi.



Evde röntgen bile çekti çok şaşırdık



63 yaşındaki Güzin Kocatur, Eşrefpaşa Hastanesi’nin evde bakım hizmetinden daha önce yararlandığını dile getirerek, “Pandemiden sonra dışarıya çıkamadık. Eşim evde yatalak ben de ona bakmak zorundayım. Sağ olsun Eşrefpaşa Hastanesi uzman doktorları evde hem eşimin hem de benim tahlillerimi yapıyor. Ben ve eşim diş hekimine gidemedik böyle bir hizmetin de olduğunu duyunca hemen hastaneyi arayıp randevu aldık. Diş doktorumuz geldi ve çok ilgilendi. Evde röntgen bile çekti; çok şaşırdık. Eşimin kanal tedavisine başlandı. Benim de diş temizliğim yapıldı. Bu hizmetleri almak biz yaşlılar açısından son derece önemli” diye konuştu.



Çağrı Hattı 293 80 20



Evde Bakım Ekibi doktor, hemşire, acil tıp teknisyeni, sosyal hizmetler uzmanı, psikolog, diyetisyen, diş hekimi ve fizyoterapistten oluşuyor. Evde bakım hizmeti için detaylı bilgi 293 80 20 numaralı telefondan alınabiliyor. Kemalpaşa Evde Bakım Hizmet Birimi’ne ise 293 85 04 numaralı hattan ulaşılabiliyor.