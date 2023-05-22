İzmir'de DİSK'ten 70 bin oy sözü

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, bir hafta boyunca sahada çalışıp 70 bin oyu sandığa getireceklerini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ-Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu(DİSK) Ege Bölge Temsilciliği tarafından "Bu Bir Tercih Değil, Bu Senin Geleceğindir!" başlıklı bir basın açıklamasında bulunuldu. DİSK Ege Bölge Temsilciliği binasında gerçekeleşen basın açıklamasını konfederasyonun Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı okudu. Sarı, “28 Mayıs’a kadar işyeri işyeri, meydan meydan, sokak sokak anlatacağımız hakikat ve yapacağımız çağrı nettir: Başkanlık düzeni işçiye zararlıdır, halka zararlıdır, memlekete zararlıdır ve bu nedenle başta işçi sınıfı olmak üzere halkımızın iradesiyle değiştirilmek zorundadır ve değiştirilecektir. Bir hafta boyunca sahada çalışıp 70 bin oyu sandığa getirmenin sözünü veriyoruz” dedi.

"TAHRİBAT ORTADA"

Sarı, “Her seçim dönemi siyasi partiler, tüm topluma, özellikle de nüfusun dörtte üçünü oluşturan, biz emeği ile yaşayanlara vaatlerde bulunurlar. İşçiler de bu vaatlere göre kararlar verirler. Emek açısından AK Parti döneminin ve özellikle de başkanlık rejiminin yarattığı tahribat ortadadır. İnsanca çalışmamız ve insanca yaşamamız bir yana, hayatta kalmamızı bile sağlamaktan çok uzak bir düzenle karşı karşıyayız” diye konuştu.

"KARANLIĞI YIRTACAĞIZ"

Bu pazar günü gerçekleşecek olan seçimin ikinci turu hakkında konuşan Sarı, verilecek kararın ülkeyi kimin yöneteceğinden ibaret olmadığını vurgularken, “ İnsan hakları, barış ve sosyal adalet, örgütlenme özgürlüğü, sendikal haklar ve insan onuruna yaraşır koşullarda yaşayabilmek için azim ve kararlılıkla kavgamızı sürdüreceğiz. Bizi içine hapsetmeye çalıştıkları karanlığı yırtacağız. Şimdi, eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, bilimsel bir ülke yönetimine hiç olmadığı kadar ihtiyacımız ve bunun gerçekleşmesi için bir seçeneğimiz var: o da tek adamı göndermektir.” ifadelerini kullandı.

"BAŞKANLIK DÜZENİ İŞÇİYE ZARARLIDIR"

Vatandaşları oy vermeye ve oyuna sahip çıkmaya davet eden Sarı, “Bizler, 28 Mayıs’ta; sevgi ile nefreti, adalet ile zulmü, demokrasi ile saltanatı, özgürlük ile esareti, barış ile savaşı, geleceği, gençliği, çocukları, eğitimi, bilimi, laikliği, tek adam rejimini, domuzbağını, çocuk istismarını, kadın cinayetlerini oylayacağız. Yani köprüden önceki son çıkıştayız ve karanlığa teslim olmamak için, oy vermek, oy vermeye ikna etmek ve oylarımıza sahip çıkmak zorundayız. Memleketimizin üzerine karabulut gibi çökmüş bu kötülüğü göndermek için, öncelikle oy vermeye gitmeli, sonrasında, oyumuza ve sandıklara sahip çıkmalıyız.” diye söyledi.

Seçim için çağrılarının net olduğunun altını çizen Sarı, “28 Mayıs’a kadar işyeri işyeri, meydan meydan, sokak sokak anlatacağımız hakikat ve yapacağımız çağrı nettir: Başkanlık düzeni işçiye zararlıdır, halka zararlıdır, memlekete zararlıdır ve bu nedenle başta işçi sınıfı olmak üzere halkımızın iradesiyle değiştirilmek zorundadır ve değiştirilecektir. Bir hafta boyunca sahada çalışıp 70 bin oyu sandığa getirmenin sözünü veriyoruz” ifadelerini kullandı.