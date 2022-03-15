İzmir'de DİSK'ten eylem: Zamları geri alın!

Emekçilerin taleplerini Cumhuriyet Meydanı'nda dile getiren DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarına yapılan zamlar geri alınmalı, faturalar vergi ve kesintiden muaf tutulmalıdır" dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- DİSK Ege Bölge Temsilciliğine bağlı Genel-İş Sendikası İzmir Şubeleri, "Emeğimizi, haklarımızı, geleceğimizi ezdirmeyeceğiz" sloganıyla miting yaptı. DİSK bünyesindeki diğer sendikalarının da destek verdiği mitinge binlerce emekçi iş bırakarak Konak Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Binlerce emekçinin katıldığı mitingde ülkedeki fahiş zamlar mizansen bir şekilde protesto edildi, hükümet istifaya çağrıldı. İzmir'deki büyük mitinge, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, çok sayıda STK temsilci ve emekçiler katıldı.

Zamlar yoksullaştırıyor

Mitingde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ülkenin zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, "Bir tarafta 20 yıldır bu ülkeyi yöneten AKP'nin politikalar sonucu ekonomik kriz, diğer tarafta pamdemi, diğer tarafta sermaye odaklı, kar odaklı bu sistemin çıkardığı savaşlar var. Bu zorlu süreç içerisinde işçi sınıfı emeğini memleketi sahip çıkmak için mücadele ediyor, direniyor. DİSK'in çatısı altında yan yana geliyor. Tüm baskılara rağmen bu mücadeleyi sürdürüyor. Özellikle yıl sonundaki döviz kurundaki artış yılbaşında sonra her şeye yapılan fahiş zamlar ve giderek daha fazla yoksullaştığımız bu iğrenç dönemde her gece uykuya dalarken yarın faturalarını nasıl ödeyeceğiz, tencereyi nasıl kaynatacağız diye düşünüyoruz. Yaşadığız bu yoksulluk ve yüksek enflasyon bu sıkıntılar kendiliğinde ortaya çıkmadı, tesadüf değil. Bilerek isteyerek yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar" diye konuştu.

Yetki varsa sorumluluk da vardır

Siyasi iktidarın yaşanılan sıkıntılardan dolayı sorumluluk almadığını öne süren Çerkezoğlu, "Gelin bütün yetkileri tek kişiye verin diyerek seçimde evet deyin tüm yetkileri bir araya getirelim diye oy istediler. Her şeyin sorumlusu tek kişi olacak ve hesabı tek kişi verecek dediler. Ama bugün soyguna dönen faturaların sorumluluğunu alamıyorlar. İşçilere emekçilere hayat zehir olmuşken bunun sorumluluğunu alan yok. Sendikal haklarımız çiğneniyor ama ortada sorumlusu yok. Bugün Türkiye'de 8,5 milyon işsiz var. Daha da önemlisi bunların yarısının iş bulma ümidi yok. Çocuklarımızın gençlerimizin geleceği karartıldı. İzmir Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce işçi kardeşim zamların da, zulmün de, işsizliğin de, güvencesizliğin de sorumlusunu biliyor! İşçi sınıfı sorumluları biliyor ve buradan, İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndan Türkiye işçi sınıfı adına hesap soruyor. Yok öyle yağma! Yetki varsa sorumluluk da vardır! "Verin yetkiyi kardeşinize" diyeceksin, cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş yetkileri tek merkezde toplayacaksın, sonra memleket yangın yerine döndüğünde sorumluluğu üstlenmeyeceksin. Yok öyle yağma" diye konuştu.

Zamları geri alın!

Taleplerini 5 maddede sıralayan Arzu Çerkezoğlu, "Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarına yapılan zamlar geri alınmalı, faturalar vergi ve kesintiden muaf tutulmalıdır. Tüm maaş ve ücretler en az asgari ücret artış oranı kadar artırılmalı, yılın daha başında enflasyon karşısında eriyen asgari ücret yeniden belirlenmelidir. En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine çekilmeli, EYT'lilerin emeklilik hakları verilmelidir. Asgari ücretin üzerindeki vergi dilimi yüzde 10'a çekilmeli, dâr ve faiz gelirlerinin vergilendirildiği, çok kazananın çok vergi verdiği adil bir vergi politikası benimsenmelidir. Esnaf kuryelik/kendi hesabına çalışma/özel istihdam bürosu/taşeron adı altındaki tüm güvencesiz çalıştırma biçimlerine son verilmeli, herkese güvenceli istihdam sağlanmalıdır. İşçi sınıfının yaşadığı gelir kaybını telafi etmesinin en önemli yolu, sendika ve grev hakkıdır. Bu hakların kullanımın önündeki tüm yasal ve fiili engelleri kaldırılmalıdır" dedi.