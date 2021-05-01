PUTLARI KIRDILAR!
PUTLARI KIRDILAR!
0
DOĞALGAZA YİNE ZAM!
DOĞALGAZA YİNE ZAM!
0
ASANSÖRDE AT VAR!
ASANSÖRDE AT VAR!
0
ŞEHRAZAT VE ACUN UZLAŞTI
ŞEHRAZAT VE ACUN UZLAŞTI
0

İzmir'de doğa katilleri iş başında!

İzmir'in Buca ilçesindeki ormanlık alan, atılan atıklar nedeniyle çöplüğe döndü

İzmir'de doğa katilleri iş başında!
01 Mayıs 2021 Cumartesi 16:11

Kaynaklar'ın Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alana kimliği belirsiz kişilerce çöp atıldı. Oksijen deposu olarak bilinen ve vatandaşların piknik yapmak için kullandığı çam ağaçlarıyla örtülü alanda eski koltuktan lastiğe, suntadan tahta kasaya kadar çok sayıda atık dikkat çekti. Mahallede oturan Mevlüt Karabıçak, bu durumdan oldukça rahatsız olduklarını belirterek, denetimlerin artması için belediye ekiplerini göreve çağırdı. Doğaya sahip çıkılması için vatandaşları da duyarlı olmaya davet eden Karabıçak, "Atıklar ve çöplerden son derece rahatsızız. Temizlik imandan gelir. Yollarda, etrafta kaldırımlarda çöp görmek bizi çok rahatsız ediyor. Bunun önüne geçilmesi için belediyeden özellikle rica ediyoruz. Bunları takibe alsınlar, kim böyle rastgele yere çöplerini atıyorsa belirlensinler. Her taraf cennet gibi ama çevre pislik içinde. Bunu mutlaka gidermemiz lazım. Bu ülke hepimizin. Ne kadar doğaya toprağa iyi bakarsak o kadar iyi sonuç alabiliriz" dedi.

Bölgede yaşayanlar olarak çok dikkatli olduklarını söyleyen Karabıçak, "Burada çöp varilleri var. Her hafta variller boşaltılıyor ama çevre temizliği yok. Budamadan dolayı çalı çırpı çıkıyor. Eskiden onları yakardık, ortadan kalkardı. Ama şimdi orman müdürlüğü en ufak bir durumda koşup geliyor. Çünkü orman yangınlarından da canımız yanıyor. Ona da cesaret edemiyoruz. İster istemez burada doğal çöpler oluyor. Ama eski koltuk ya da inşaat atıkları birileri tarafından getirilip dökülüyor. Ben anlamıyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #çöp #ormanlık alan çöp
Önceki Haber
Başkan Soyer'den 1 Mayıs mesajı
Sonraki Haber
İzmir'de doğa katilleri iş başında!
Başkan Soyer'den 1 Mayıs mesajı
Başkan Soyer'den 1 Mayıs mesajı
0
İzmir'de 1 Mayıs'a polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var!
İzmir'de 1 Mayıs'a polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var!
0
Doğruyol: İşsizlik her geçen gün artıyor
Doğruyol: İşsizlik her geçen gün artıyor
0
Tam kapanmada Çeşme'nin nüfusu 10 kat arttı!
Tam kapanmada Çeşme'nin nüfusu 10 kat arttı!
0
İzmir Valiliği alkol satışını yasakladı
İzmir Valiliği alkol satışını yasakladı
0
Efes Selçuk'taki doğa katliamına Başkan müdahale etti
Efes Selçuk'taki doğa katliamına Başkan müdahale etti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.