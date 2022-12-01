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İzmir'de doktora şiddete sağlık çalışanlarından tepki

İzmir'de görev yaptığı hastanede bir doktorun darbedilmesine sağlık çalışanları tepki gösterdi

İzmir'de doktora şiddete sağlık çalışanlarından tepki
01 Aralık 2022 Perşembe 14:29

İzmir Sağlık Platformu öncülüğünde bir grup sağlık çalışanı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplandı.

"Sağlıkta şiddete hayır" pankartı taşıyan sağlık çalışanları, alkışlar ve ıslıklarla olayı protesto etti.

İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, yaptığı açıklamada dün hastanede hastalarına bakmakta olan bir doktorun, insanlık dışı bir saldırıya uğradığını belirterek, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda kınama ve geçmiş olsun dileklerinin ötesinde somut adım atılması gerektiğini ifade etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #doktor #şiddet
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