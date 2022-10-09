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İzmir'de doktora sopalarla saldıran 3 kişi tutuklandı!

İzmir'de doktora sopalarla saldıran 3 kişi tutuklandı!
09 Ekim 2022 Pazar 08:35

İzmir'in Torbalı ilçesinde, mesaisi bittikten sonra otomobiliyle evine giderken fırının önünde duran doktor Ekin Hürel Günay’ı, sopalarla darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve kardeş oldukları öğrenilen Servet A., Fikret A. ve Sedat A., tutuklandı. 

İddiaya göre, 22 Ağustos tarihinde Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezine gelen bir hasta ile engelli olduğu öğrenilen bir doktor arasında tartışma çıktı. Bu sırada merkezde bulunan başka bir doktor Ekin Hürel Günay, tartışmayı bitirmek için araya girdi. Tartışmanın devam etmesi üzerine Günay, beyaz kod verdi. Aile Sağlığı Merkezine gelen polis ekipleri tartışmayı sonlandırdı. Olaydan yaklaşık 2 ay sonra, mesai bitiminin ardından evine giderken otomobiliyle fırının önünde duran doktor Ekin Hürel Günay, aracından indiği sırada 3 kişinin sopalı saldırısına uğradı.

DOKTOR TABURCU EDİLDİ

Sopalarla Günay'a saldırıp darbeden 3 kişi, çevredekilerin araya girmesiyle olay yerinden kaçtı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Günay'ı Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Doktor Günay, buradaki müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, doktor Ekin Hürel Günay'ın verdiği ifade ve yaptığı çalışma sonucunda, olaya karıştığı ileri sürülen ve kardeş oldukları öğrenilen Sedat A., Fikret A. ve Servet A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Günay ise dün taburcu edildi.

3 KARDEŞ DE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından 3 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan kardeşler Sedat A., Fikret A. ve Servet A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #torbalı #doktor saldırı #haber
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