İzmir'de dolandırıcılık: 62 bin lirası gitti

Torbalı'da bir kadın, kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan kişi tarafından 62 bin lira dolandırıldığı şikayetiyle polise başvurdu

İzmir'de dolandırıcılık: 62 bin lirası gitti
28 Haziran 2019 Cuma 10:56

Alınan bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesinde oturan ev hamını A.K, polise başvurarak eşinin evde olmadığı bir anda telefonla arayan bir kişinin kendisini emniyet müdürü olarak tanıttığını, eşinin isminin terör operasyonlarında geçtiğini, sorunun çözümü için para gerektiğini söylemesi üzerine talimatlara uyarak bankadan parasını çektiğini öne sürdü.

Çektiği 62 bin lirayı dolandırıcılara elden teslim ettiğini söyleyen A.K'nın şikayeti üzerine polis ekipleri güvenlik kameraları üzerinde çalışma başlattı.


Kaynak: AA
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