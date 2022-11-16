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İzmir'de dolandırıcılık operasyonu: 28 kişi gözaltına alındı!

İzmir'de dolandırıcılık operasyonu: 28 kişi gözaltına alındı!
16 Kasım 2022 Çarşamba 10:05

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında vatandaşa yüksek faizle borç verip senet imzalatan, doktorların imzasını usulsüz bir şekilde kullanan, sahte fatura, sahte belge, sahte engelli raporu düzenleyen toplamda 28 kişi gözaltına alındı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kömür satışı adı altında vatandaşlara yüksek faizle borç veren, bu şekilde 330 kişiden 6 milyon lira kazanç sağlayan tefecilere, sahte engelli raporu alarak kamu zararına neden olan ve doktorların bilgisi dışında e-imzasını kullanıp usulsüz olarak ilaç yazan şüphelilere ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve sahte fatura ve sahte belge düzenleyerek piyasaya süren 28 şüpheliye yönelik, dün operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 15 borçlu ve borç miktarlarının yazılı olduğu ajanda, 15 mağdurlar adına düzenlenmiş senet, 37 icra ödeme-tahsil dekontu, 6 icra dairelerine sunulmak üzere mağdurlara ait muvafakatname belgesi, 2 noter makbuzu, 15 bin dolar, 8 bin lira, 22 kutu SİM kart, 5 laptop, 10 farklı firmalara ait kaşe, 65 irsaliye, 60 fatura, 2 başkasına ait ticaret sicil kaydı ile imza sirküleri, 1 tediye makbuzu, 1 boş envanter defteri, 1 Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi kullanım bilgilerinin bulunduğu evrak, 2 ciroların bulunduğu çek fotokopisi ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #dolandırıcılık #operasyon #haber
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