İzmir'de dolu, yağmur, hortum, sel felaketi

İzmir'de dün yine bir felaket yaşandı. İzmirli yağmur, sel, dolu, hortum afetleriyle karşı karşıya kaldı

İzmir'de felaketlerin sonu gelmiyor. Dün gece saatlerinde İzmirli yine sağanak yağışla karşı karşıya kaldı. Yolları su bastı, evlere su doldu. Çeşme'de etkili olan dolu ise şaşırttı. Dolunun büyüklüğü insanlarda korku yarattı. Çeşme Alaçatı tarafında etkili olan hortum nedeniyle de çok sayıda maddi hasar meydana geldi. 16 kişi de yaralandı. Vatandaşlar yaşadıkları felaketleri cep telefonları ile kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler felaketi gözler önüne serdi.