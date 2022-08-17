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İzmir'de domuz sürüsüne araba çarptı!

İzmir Bornova'da yoldan geçen domuz sürüsüne bir otomobil çarptı. Olayda bir yaban domuzu yaralanırken, belediye ekipleri domuzu alarak tedavi için götürdü

İzmir'de domuz sürüsüne araba çarptı!
17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:15

Olay, dün Evka-3 Mahallesi Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü yakınında meydana geldi. İddiaya göre, yemek aramak için dağlık bölgeden inen domuz sürüsü, yolun karşısına geçmek istedi. Sürücüler sürünün geçmesini beklediği sırada, bir sürücü domuzları fark etmeyerek çaptı. Yaşanan olay, bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan sürüye bir otomobilin çarptığı görülüyor. Olayda 1 yaban domuzunun yaralandığı, belediye ekiplerinin yaban domuzunu alarak tedavi için götürdüğü öğrenildi. Sürünün geçişinin ardından trafik akışı yeniden başladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #domuz
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