İzmir'de dört belediyede grev hazırlığı!

Yaklaşık 5 bin işçiyi ilgilendiren DİSK Genel İş Sendikası ile SODEMSEN arasında yürütülen Bornova, Bayraklı, Buca ve Dikili Belediyeleri Toplu İş Sözleşme görüşmeleri tıkanma noktasına geldi. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, grev hazırlıklarına başlayacaklarını açıkladı.

FATİH ÖZKILINÇ- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş Sendikası tarafından Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ile yürütülen Bornova, Bayraklı, Buca ve Dikili Belediyeleri Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi. DİSK Ege Bölge Temsilciliği’nde gerçekleştirilen ve Genel İş 7 No’lu Şube Başkanı Özgür Genç, Genel İş 5 No’lu Savaş Aras, Genel İş 6 No’lu Değer Yıldız, Genel İş 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin’in de hazır bulunduğu toplantıda konuşan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, dört belediyede yaklaşık 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmelerinde tıkanan sürecin aşılmaması halinde, toplu olarak grev hazırlıklarına başlanacağını açıkladı.

Grev hazırlıkları başlıyor

Daha önce yaptıkları açıklamalarda, İzmir’ de örgütlü oldukları dört belediyemizdeki üyeleri kapsayan toplu iş sözleşmeleri ile ilgili yasal süreçlerin sonuna yaklaştıklarını bildirdiklerini hatırlatan Sarı, “İzmir’de bugün itibariyle Bornova, Bayraklı, Buca ve Dikili Personel AŞ. sözleşmelerinde arabuluculuk süreçleri sonlanmıştır. Sendikamızın masada bitirme niyetini her seferinde dile getirdiği bir ortamda, geçen haftaya kadar gelinen ve ağır işleyen sözleşme süreçleri için belediye taraflarına da bilgi verilmiş ve o zamandan bugüne dek bazı ilerlemeler gözlenmiştir. Özellikle Buca Belediyesi’nde örgütlü şubemiz yaptığı görüşmelerle sözleşmeyi bitirme noktasına yaklaştırmış, Bayraklı’da görüşmeler hızlanmış ve bugün de öğleden sonra devam edecektir. Bornova’da ise perşembe günü toplu iş sözleşmesi görüşme teklifi sendikamıza iletilmiştir. Bütün bu görüşmeler ve girişimler Toplu İş Sözleşmelerini masada en iyi şekilde bitirmek, bu kente hizmet veren üyelerimizin refahını artırmak ve emeğinin karşılığını almaktır. Umuyoruz ve biliyoruz ki önümüzde hafta ortalarına kadar yaşanan süreçlerin belediyeler ve üyelerimizin adına mutlu ve kabul edilebilir bir şekilde bitmesi aksi takdirde sendikamız ve üyelerimiz yasal süreçten kaynaklı grev ilam ve grev kararlarını alarak grev hazırlıklarına başlayacaktır” dedi.

“Sorumluluk kabul etmeyiz”

En son Temmuz 2021’de zam alan ve yaklaşık 17 aydır zamsız çalışarak ekonomik krize karşı yaşam mücadelesi veren başta üyelerinin ve sendikanın, yaşanacak grev dalgalarında bu kentte yaşayan insanlara hizmet üretilmediğinde hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini dile getiren Sarı, “Bu konuda her türlü görüşmenin ve çabanın sendika yöneticilerimiz tarafından yapıldığını kamuoyuyla paylaşırız. Başta SODEMSEN’in çözüm üretmek yerine, bu zamana kadar süren ağırdan alan tavrı nedeniyle gerçek koşulları görmezden gelen tutumları, devam ederse önümüzdeki hafta itibariyle sendikamızın alacağı grev kararlarıyla birlikte, sözleşmesi bitmeyen işyerlerimizde grev hazırlıklarının başlayacağımızı kamuoyuna bildirmek isteriz” şeklinde konuştu.

İlk etapta 5 bin işçi

Görüşmelerin devam ettiği Dikili Belediyesi’nde 294 işçi, Buca Belediyesi’nde bin 400, Bayraklı Belediyesi’nde bin 250, Bornova Belediyesi’nde bin 580 işçinin sonuç çıkmaması halinde greve gitmesi bekleniyor. Ardından devam eden süreçte Konak Belediyesi, Karabağlar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde de gelecek olan TİS sürecinde yaklaşık 23 bin işçinin daha toplu sözleşmeden sonuç çıkmaması halinde greve gitme ihtimali bulunuyor.