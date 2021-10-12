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İzmir'de dron destekli denetim: 40 kişiye ceza kesildi

İzmir Karşıyaka'da dron destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimde 40 sürücüye ceza kesildi. Ceza işlemleri sırasında hakkında yakalama kararı olduğu fark edilen bir kişi de gözaltına alındı

İzmir'de dron destekli denetim: 40 kişiye ceza kesildi
12 Ekim 2021 Salı 08:38

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri Atatürk Bulvarı üzerinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Ekiplerce, cep telefonu kullanan, kask ve emniyet kemeri takmayan 39 sürücüye ve ehliyetsiz araç kullanan 1 kişiye toplamda 9 bin 282 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıda denetim sırasında hakkında arama kararı bulunan 1 şüpheli yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Trafik ekipleri tarafından dron destekli uygulamaların yıl içerisinde yoğun şekilde devam edeceği bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karşıyaka #drone trafik denetimi
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