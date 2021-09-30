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İzmir'de drone ile denetim: 384 kişiye ceza!

İzmir'in Torbalı ilçesinde drone destekli gerçekleştirilen trafik denetiminde 384 araç sürücüsüne toplam 181 bin 200 lira para cezası kesildi

İzmir'de drone ile denetim: 384 kişiye ceza!
30 Eylül 2021 Perşembe 11:00

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün 09.30-16.00 saatlerinde gerçekleştirdikleri denetimde 330'u motosiklet kullanıcısı olmak üzere toplam bin 952 sürücü kontrol edildi.

Toplam 384 sürücüye cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama ve kask takmamalarından dolayı toplam 181 bin 200 lira trafik cezası kesildi.

Ekiplerin denetimlerini sürdürdüğü öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #izmir drone denetim #izmir trafik cezası
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