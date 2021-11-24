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İzmir'de ekmeğe yüzde 20 zam

İzmir'de Ticaret Odası'na kayıtlı 450 fırın yüzde 20'lik zamla 230 gram ekmeği 2.50 TL'ye satacak.

İzmir'de ekmeğe yüzde 20 zam
24 Kasım 2021 Çarşamba 18:22

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Ticaret Odası (İZTO) kasım ayı olağan meclis toplantısı İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz idaresinde gerçekleştirildi. Toplantıda İZTO’ya kayıtlı 450 fırıncının ekmeğe yüzde 20 zam talebi oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre İZTO’ya bağlı fırınlar, 230 gram ekmeği 25 Kasım 2021 tarihinden itibaren 2.50 TL’ye satacak.
 

Maliyetler yüzde 40 arttı

Zamla ilgili mecliste konuşan İZTO Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, “Biz 1 Temmuz’da ekmeği 2 liraya çıkarmıştık. Ama bizim maliyetlerimiz bugüne kadar yüzde 40 arttı. Bizim zam oranımız ise yüzde 20 oldu. Bu bizi kurtarmıyor ama geçici de olsa, can simidi olacak bu fiyat. Gerçekten çok zor durumdayız. Böyle bir durumu fırıncı esnaf şimdiye kadar hiç yaşamadı. Un fiyatı 1 temmuzda 50 kilo un 155 TL iken bugün 350 TL’ye kadar çıktı. Maalesef bu karara bile sevinemiyoruz bile. Çünkü önümüzü göremiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan kentte 170 fırının kayıtlı olduğu İzmir Fırıncılar Odası’nın, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalı Birliği (İESOB)’na zam talebinde bulunmadığı, 1 Temmuz’dan beri uyguladığı tarifeye göre 200 gram ekmeği 1.80 TL’den satmayı sürdürecek.


 

Etiketler; #izto #ekmek
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