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İzmir'de ekmeğe zam!

İzmir'de ekmeğe zam!
30 Kasım 2022 Çarşamba 19:50

İZTO Meclisi'nde alınan kararla 1 Aralık'tan itibaren İzmir'de satılacak 210 gram ekmeğin fiyatı belli oldu.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü, İzmir Fırıncılar Esnaf Odası, İzmir Ticaret Odası Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin birer temsilcisinden oluşan komisyon üyeleri, İzmir’de ekmek fiyatına artış talebi için bir araya geldi. En son haziran ayında yapılan artışla 210 gramı 4 TL'den satılan ekmek için komisyon üyeleri, 5 TL olması görüş bildirdi. Komisyon kararı, görüş alınmak üzere Ticaret Bakanlığı’na gönderildi. Bakanlıktan onay gelmesi sonrasında, İZTO meclisinde ekmek azami fiyat artışı önergesi görüşüldü. Ekmeğin yeni fiyat tarifesi oy birliğiyle kabul edilmesi ile İzmir'de 210 gram ekmek yüzde 25 zamla 5 TL oldu.
 

Etiketler; #izmir ticaret odası #izto #izmir #ekmek
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