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İzmir'de ekmeğe zam kapıda! Üstelik gramaj da düşecek

İzmir'de ekmeğe zam kapıda! Üstelik gramaj da düşecek
12 Şubat 2022 Cumartesi 08:34

İzmir'de şubat ayı sonunda İZTO'ya bağlı fırınlarda ekmeğin gramajı düşecek fiyatı artacak. İZTO Meclisi'nde alınacak kararla 210 gram ekmek 3 TL'ye satılacak.

FATİH ÖZKILINÇ- İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) önceki gün gerçekleştirdiği meclis toplantısında ekmeğe yüzde 31,3 zam kararı çıkarak 210 gram ekmek 3 lira oldu. İstanbul'dan ekmek fiyatlarına gelen zamlar sonrası gözler İzmir'deki fırınlara çevrildi. Geçen yıl içinde kentte fiyatı 1,50 TL'den 2,50 çıkan ekmeğin fiyatının önümüzdeki günlerde 3 TL olması bekleniyor.

Meclis onaylarsa 3 TL olacak

İzmir'de ekmeğin fiyatının İzmir Ticaret Odası(İZTO) Meclisi'nden alınacak kararla değişeceğini açıklayan İZTO Ekmek ve Unlu Mamüller Grubu Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, kentte 2,50 TL'ye satılan 230 gram ekmeğin gramajının düşeceğini fiyatının ise artacağını söyledi. İZTO Ekmek ve Unlu Mamüller Grubu Komite Toplantısı'nda alınan kararın İZTO Meclisinde onaylanması halinde İZTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmek 3 TL'ye satılacak.

Sıkıntılı günlerden geçiyoruz

Ekmek üretim maliyetlerini her geçen gün arttığını ifade eden Sağır, "Ekmek üretmek için 31 kalem girdiyi, serbest ekonomi şartlarına göre alıyoruz. Serbest ekonomi şartlarına göre; karşımızdaki hangi fiyat diyorsa biz ona göre alıyoruz. Hammadde ve enerji fiyatlarındaki artışla birlikte fırıncıların ekmek üretmesi her geçen gün zorlaşıyor. Elektrik faturalarına gelen zamlarla faturalar ikiye katlandı. Çok sıkıntılı günlerden geçiyoruz, ne olacağını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #izmir #ekmek #ekmek zammı #izmir zam #zam
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