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İzmir'de ekmek 2 lira oldu! Ama zam yokmuş!

İzmir’de 2 TL’ye satılan ekmeğin gramajının 220 gram olduğunu belirten İZTO Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, ekmeğin kilogram fiyatında bir değişiklik olmadığını belirtti

İzmir'de ekmek 2 lira oldu! Ama zam yokmuş!
19 Ekim 2021 Salı 09:23

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’de ekmek fiyatlarıyla ilgili kafa karışıklığı devam ediyor. Temmuz ayından 200 gram ekmeğin fiyatı 1,50 TL’den 1,80’TL’ye çıkmıştı. Son günlerde ise kentin birçok yerinde ekmek fiyatlarının 2 TL’ye çıkması vatandaşın tepkisi neden olmuş ve akıllara “Ekmeğe gizli zammı yapıldı?” sorusu takılmıştı. Söz konusu durumla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriye Mutlu ise geçerli olan tarifeye göre 200 gram ekmeğin fiyatının 1,80 TL olduğunu bazı fırınların ise gramaj yükselterek 2 TL’ye sattığını dile getirmişti.

 

Vatandaşın kaybı olmuyor


Vatandaşların kafasını karıştıran ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Ticaret Odası(İZTO) Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, “Ekmeğin kilogram fiyatı 9 TL’yi geçmesi gerekiyor. Ekmeğin 200 gram 1,80 TL. 220 gram ekmek ise 2 TL. Kilogram bazında değişen bir şey yok. Kilogram fiyatı her iki şekilde de 9 TL. Vatandaşın burada bir kaybı olmuyor. Bu duruma esnafın bozuk para vermek zorunda kalması nedeniyle yöneldik. Biz de ekmeğin gramajını 20 gram daha artırarak 220 grama çıkardık ve 220 gram ekmek 2 TL oldu. Yani değişen bir şey yok. Biz zaten ekmeğin fiyatı belirlenirken ‘220 gram olsun, ekmeğin fiyatı da 2 TL olsun’ istemiştik. Ama ‘ekmek 2 TL oldu denilmesin’ diye 200 gram ekmek 1,80 TL olmuştu” dedi.

Fırıncı fiyat artışı istiyor

Maliyet artışlarına dikkat çeken Sağır, “Akaryakıta, doğalgaza, elektriğe zam geldi. Unun çuval fiyatı 165 TL’den 180 TL’ye çıktı. Hayatımızı idame ettirdiğimiz diğer ürünlere gelen zamları saymıyorum. Her şeyde bir artış oldu. Ekmeğin kilogram fiyatında da bir artış olması lazım. Ülke olarak 20 milyon ton civarında buğday üretiyorduk. Buğday noktasında kendi kendine yeten yedi ülkeden biriydi önceki dönemlerde. Şimdi bu üretim miktarı düştü. Bu sene 18,5 milyon ton buğday üretimi bekleniyor. Bir kere bu buğday üretimi az. Ayrıca kalitede yok. Her buğdaydan ekmek olmuyor. Durum böyle olunca da dolarla buğday ithal etmek zorunda kalıyoruz. Dolarla buğday alıyor, ekmek yapıyoruz. Sonrada bakkallarda satılmayan ekmekleri geri alıp saman fiyatına hayvancılara satıyoruz. Türkiye’nin ne kadar zarar ettiğini varın siz düşünün. İzmir’de haftada 12 derslikli bir okul yapılır. 200-220 bin ekmek çöpe atılıyor” ifadelerini kullandı.

Etiketler; #izmir #izmir ekmek fiyatları #ekmek zam #ekmek 2 tl
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