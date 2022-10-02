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İzmir'de el freni çekilmeyen araç böyle kaza yaptı

02 Ekim 2022 Pazar 10:02

İzmir'in Karabağlar ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle hareket eden otomobilin, içindeki yolcularla beraber kayarak bir iş yerine çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bozyaka Mahallesi Eski İzmir Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen 35 AIY 579 plakalı otomobilin sürücüsü, bir iş yerinin önünde durarak el frenini çekmeden araçtan indi.
Alışveriş yaparak elinde poşetlerle aracına binmeye hazırlanan sürücü bir anda otomobilin hareket etmesiyle aracının peşinden koşmaya başladı.
Hızlanan araç karşı şeride geçip bir iş yerinin duvarına çarparak durdu.
Yaralananın olmadığı kazada biri bebek 3 kişi çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı.
Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, sürücünün elinde poşetlerle otomobiline döndüğü esnada, aracın bir anda hareket etmesi ve karşı şeride geçerek duvara çarpıp duran aracın peşinden koştuğu, çevredekilerin de biri bebek 3 kişiyi araçtan çıkarma anı yer aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #karabağlar #kaza #el freni #haber
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