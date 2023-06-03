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İzmir'de el yapımı patlayıcıların ele geçirildiği operasyonda 6 tutuklama

İzmir'in Menemen ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonda 6 el yapımı patlayıcı ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de el yapımı patlayıcıların ele geçirildiği operasyonda 6 tutuklama
03 Haziran 2023 Cumartesi 13:39

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyelerinin, sansasyonel eylemlerde kullanılmak üzere Menemen ilçesindeki bir adreste el yapımı patlayıcı hazırlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından özel harekat polisleri, Olay Yeri İnceleme ve Bomba İmha şube müdürlükleri ekiplerinin de katılımıyla 31 Mayıs'ta, 2 araç ve 1 iş yerine operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda 6 el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Operasyonda, gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #menemen
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