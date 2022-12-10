İzmir'de elektrik kesintisi. 11 Aralık 2022 tarihinde İzmir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Konak'ta 5 saat, Aliağa'da 8 saat, Buca'da 6 saat, Bergama'da 8 saat elektrik kesintileri yaşanacak. İşte mahalle mahalle elektrik kesintisi yaşanacak yerler...



KONAK



Şehir : İzmir

Tahmin Edilen Elektrik Kesintisi Süresi : 5 saat

Kesinti Başlangıç Zamanı : 11 Aralık Pazar Saat :13:00:00

Kesinti Bitiş Vakti : 11/Aralık 2022 Saat :18:00:00

Elektrik Arıza Sebebi : Şebeke i̇şletmeci̇si̇ mi̇mar si̇nan,alsancak,kocakapı,i̇mari̇ye,hi̇lal,yeni̇şehi̇r,ballıkuyu, vezi̇rağa,yeşi̇ldere, halkapınar,akarcalı mahalleleri̇, mürsel paşa bulvarı,kıbrıs şehi̇tler caddesi̇,talatpaşa bulv.,954-954/1-1039-1039/1-1052,1053,1054,1055,1070,1079,1080,1082,1083,1084,1085,1086,1087, 1088,1091, 1093,1095,1101-1102-1103-1104-1041-1063-1281,1355,1439,1440,1448,1114,1115,1116, 1118,5295,5296,5297,5298,5299,5300,5313,5314,5315,5333,5333/1 sokaklar ve ci̇varı,alsancak yapı kredi̇ depoları,di̇kkaya, atatürk kapalı spor salonu,türki̇ye voleybol federasyonu, trafi̇k bi̇nası

İlçesi : Konak

Elektrik Verilemeyecek Bölgeler : Maḣ, caddeler/sokaklar mi̇mar si̇nan,alsancak,kocakapı,i̇mari̇ye,hi̇lal,yeni̇şehi̇r,ballıkuyu, vezi̇rağa,yeşi̇ldere, halkapınar,akarcalı mahalleleri̇, mürsel paşa bulvarı,kıbrıs şehi̇tler caddesi̇,talatpaşa bulv.,954-954/1-1039-1039/1-1052,1053,1054,1055,1070,1079,1080,1082,1083,1084,1085,1086,1087, 1088,1091, 1093,1095,1101-1102-1103-1104-1041-1063-1281,1355,1439,1440,1448,1114,1115,1116, 1118,5295,5296,5297,5298,5299,5300,5313,5314,5315,5333,5333/1 sokaklar ve ci̇varı,alsancak yapı kredi̇ depoları,di̇kkaya, atatürk kapalı spor salonu,türki̇ye voleybol federasyonu, trafi̇k bi̇nası



İlçe : Konak

Etkilenecek Yerler : Maḣ, caddeler/sokaklar mersi̇nli̇ maḣ,gazi̇ler caddesi̇,1185/41-1185/42-1201 sokaklar ve ci̇varı

İli : İzmir

Elektrik Arıza Nedeni : Şebeke i̇şletmeci̇si̇ mersi̇nli̇ mahallesi̇,gazi̇ler caddesi̇,1185/41-1185/42-1201 sokaklar ve ci̇varı

Kesinti Başlangıç Tarihi : 11/Aralık 2022 Saati :10:00:00

Kesinti Bitiş : 11-12-2022 Pazar 12:00:00 saatlerinde

Elektrik Kesintisinin Süresi : 2 saat

İlçesi : Konak

Etkilenen Yerler : Maḣ, caddeler/sokaklar kahramanlar,fevzi̇ paşa,oğuzlar,akdeni̇z,eti̇ler,i̇smet kaptan mahalleleri̇,kemeraltı, mi̇mar kemalletti̇n caddesi̇,onkomer onkoloji̇ merkezi̇,haysu özel sağlık hi̇zmetleri̇,nuri̇ küçük otel,sevkon gayr.,gazi̇ bulvarı,çankaya semti̇ bi̇t pazarı,856,858,1362,1364,1369, 1415 sokaklar ve ci̇varı,gümrük redresör bi̇nası,i̇mam hati̇p li̇sesi̇,türk telekom,atakalp, armi̇s otel

Yaklaşık Elektrik Kesintisi Süresi : 5 saat

Elektrik Kesintisi Nedeni : Şebeke i̇şletmeci̇si̇ kahramanlar,fevzi̇ paşa,oğuzlar,akdeni̇z,eti̇ler,i̇smet kaptan mahalleleri̇,kemeraltı, mi̇mar kemalletti̇n caddesi̇,onkomer onkoloji̇ merkezi̇,haysu özel sağlık hi̇zmetleri̇,nuri̇ küçük otel,sevkon gayr.,gazi̇ bulvarı,çankaya semti̇ bi̇t pazarı,856,858,1362,1364,1369, 1415 sokaklar ve ci̇varı,gümrük redresör bi̇nası,i̇mam hati̇p li̇sesi̇,türk telekom,atakalp, armi̇s otel

Kesinti Başlangıç : 11-12-2022 Saat :09:00:00

Kesinti Bitme Vakti : 11-12-2022 Saat :14:00:00



ALİAĞA

Elektrik Kesintisinden Etkilenen Yerleşkeler : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar almak tm karel1, abalıoğlu yağ özel tr-1 pri̇mer, abalıoğlu yağ özel tr-2, horozgedi̇gi̇ köyü, baztaş madenci̇li̇k tr-2 özel, egeli̇m depoları özel tr, i̇zdemi̇r enerji̇ elektri̇k üreti̇m a.Ş, ege demi̇r özel, akçansa özel tr, karel özel tr, baztaş petrol a.Ş., kılıçlar kök m-262, karel dm, baztaş kök, habaş sınai̇ ve tıbbi̇ gazlar i̇st.End.A.Ş. özel tr, egeli̇m loji̇sti̇k arkas özel tr, karel demi̇r tel özel tr ve ci̇varları

Şehir : İzmir

Meydana Gelen Kesintinin Açıklaması : Scada çalışması nedeni̇yle almak tm karel1, abalıoğlu yağ özel tr-1 pri̇mer, abalıoğlu yağ özel tr-2, horozgedi̇gi̇ köyü, baztaş madenci̇li̇k tr-2 özel, egeli̇m depoları özel tr, i̇zdemi̇r enerji̇ elektri̇k üreti̇m a.Ş, ege demi̇r özel, akçansa özel tr, karel özel tr, baztaş petrol a.Ş., kılıçlar kök m-262, karel dm, baztaş kök, habaş sınai̇ ve tıbbi̇ gazlar i̇st.End.A.Ş. özel tr, egeli̇m loji̇sti̇k arkas özel tr, karel demi̇r tel özel tr ve ci̇varları

Kesinti Başlangıç Tarihi : 11 Aralık Pazar - 2022 Saat :10:00:00

Kesintinin Bitiş Vakti : 11.12.2022 Saat :18:00:00

Hesaplanan Kesinti Müddeti : 8 saat

İlçe : Aliağa

BERGAMA

İlçesi : Bergama

Elektrik Kesintisi Ne Kadar Sürecek? : 4 saat

İl : İzmir

Etkilenen Bölgeler : Kurtuluş mahallesi̇, caddeler/sokaklar maruflar-avunduk-balaban ve ci̇varları

Kesinti Başlangıç Zamanı : 11.12.2022 10:00:00 saatinde

Elektrik Ne Zaman Gelecek? : 11 Aralık - 2022 14:00:00 Saatinde

Arıza Nedeni : Og arıza tadilat bakım nedeni̇yle maruflar-avunduk-balaban ve ci̇varları

BORNOVA

Etkilenecek Bölgeler : Maḣ, caddeler/sokaklar metro konfeksi̇yon teksti̇l,eli̇f kozmeti̇k ürünleri̇, demi̇rışık teksti̇l, nevzat onay ayakkabı,deni̇zbank,egenet özel,10.Jandarma tugay komutanlığı,i̇zsu yeşi̇lçamlı pompası,yeşi̇lçam köyü,2002,2008,2009,2013 sokaklar,ambarlar kavşağı,kemalpaşa caddesi̇,pınarbaşı,1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13 nolu ambarlar, efes çadır,erkoç beton tesi̇sleri̇,bemaş beton,pomza export,tt avea baz i̇st.,özaltın i̇nşaat kurumsal petrol maden,i̇ksaş,i̇zbeton a.Ş., batıbeton, burkay i̇nş.Madenci̇li̇k,bornova bld temi̇zli̇k i̇şleri̇, özaltın i̇nşaat ve ci̇varları

İlçe Belediyesi : Bornova

Kesintinin Başlama Zamanı : 11-12-2022 10:00:00 Saatinde

Elektrik Ne Zaman Gelir? : 11 Aralık Pazar Saat :12:00:00

Açıklama : Şebeke i̇şletmeci̇si̇ metro konfeksi̇yon teksti̇l,eli̇f kozmeti̇k ürünleri̇, demi̇rışık teksti̇l, nevzat onay ayakkabı,deni̇zbank,egenet özel,10.Jandarma tugay komutanlığı,i̇zsu yeşi̇lçamlı pompası,yeşi̇lçam köyü,2002,2008,2009,2013 sokaklar,ambarlar kavşağı,kemalpaşa caddesi̇,pınarbaşı,1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13 nolu ambarlar, efes çadır,erkoç beton tesi̇sleri̇,bemaş beton,pomza export,tt avea baz i̇st.,özaltın i̇nşaat kurumsal petrol maden,i̇ksaş,i̇zbeton a.Ş., batıbeton, burkay i̇nş.Madenci̇li̇k,bornova bld temi̇zli̇k i̇şleri̇, özaltın i̇nşaat ve ci̇varları

İli : İzmir

Beklenen Kesinti Süresi : 2 saat

MENDERES

Etkilenen Yerler : Keler maḣ, caddeler/sokaklar karakuyu mah. çıleme mah.

İlçe Belediyesi : Menderes

Kesintinin Başlama Zamanı : 11 Aralık - Pazar Saat :09:30:00

Elektrik Kesintisi Ne Zaman Biter? : 11 Aralık - 2022 Saati :16:00:00

İl : İzmir

Kesinti Açıklaması : Şebeke i̇şletmeci̇si̇ karakuyu mah. çıleme mah.

Hesaplanan Kesinti Süresi : 6 saat 30 dakika

BERGAMA

İlçe : Bergama

İl : İzmir

Elektrik Arıza Nedeni : Og şebeke bakım çalışmaları nedeni̇yle dağıstan ve ci̇varları

Elektrik Kesintisinin Etkilediği Kesimler : Kurtuluş mahallesi̇, caddeler/sokaklar dağıstan ve ci̇varları

Kesinti Başlangıç : 11.12.2022 Saat :09:00:00

Elektrik Ne Zaman Gelir? : 11 Aralık 2022 17:00:00 saatinde

Hesaplanan Kesinti Müddeti : 8 saat

BUCA



Elektrik Kesintisi Ne Kadar Sürecek? : 6 saat

İlçesi : Buca

Kesinti Açıklaması : Şebeke i̇şletmeci̇si̇ zafer mahallesi̇,turgut özal caddesi̇,2373,2372,2340,2342 sokaklar ve ci̇varları

Şehir : İzmir

Etkilenen Yerler : Maḣ, caddeler/sokaklar zafer maḣ,turgut özal caddesi̇,2373,2372,2340,2342 sokaklar ve ci̇varları

Kesinti Başlangıç Vakti : 11 Aralık Pazar 09:00:00 Saatinde

Beklenen Kesinti Bitişi : 11/12 2022 Pazar 15:00:00 Saatinde