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İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Aralık 2022'de Buca'da 8 saat elektrik kesilecek!

İzmir'de elektrik kesintisi. İzmir'in Buca ilçesinde bugün iki farklı noktada elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintilerin biri 8 saat diğer mahallelerdeki ise 4 saat sürecek. İşte elektrik kesilecek mahalleler...

İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Aralık 2022'de Buca'da 8 saat elektrik kesilecek!
12 Aralık 2022 Pazartesi 10:47

Gediz Elektrikten alınan bilgiye göre İzmir'in Buca ilçesinde iki farklı noktada elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti yapılacak mahalleler şöyle...

İlçe Belediyesi : Buca
Şehir : İzmir
Tahmini Kesinti Süresi : 8 saat
Elektrik Kesintisinden Etkilenen Alanlar : Maḣ, caddeler/sokaklar fırat maḣ,287/1,287/3,287,647/12 sokaklar ve ci̇varları
Kesinti Başlangıç Zamanı : 12-12-2022 Pazartesi Saat :09:00:00
Kesintinin Bitiş Zamanı : 12/Aralık 2022 Saati :17:00:00
Elektrik Arıza Sebebi : Şebeke i̇şletmeci̇si̇ fırat mahallesi̇,287/1,287/3,287,647/12 sokaklar ve ci̇varları

İlçesi : Buca
Elektrik Kesintisinin Süresi : 4 saat
Açıklama : Şebeke i̇şletmeci̇si̇ adatepe,kuruçeşme,atatürk,i̇nönü mahalleleri̇,mezbaha sanayi̇,erdem caddeleri̇, gazeteci̇ i̇smai̇l si̇vri̇ bulvarı,eshot garajı i̇çi̇,sanayi̇ cad.Ni̇n 3, sok i̇le 62 sok arası,3,3/3, 3/4,3/5,3/6,3/7,3/8,3/11,3/12,3/16,62/3,62/4,62/5,201/1,201,202/42 202/43,566 sokaklar ve ci̇varı, yurt bi̇nası dokuz eylül üni̇. gi̇ri̇şi̇,i̇ i̇zmi̇rgaz buca rms i̇stasyonu, turkcell baz i̇st.,kredi̇ yurtlar kurumu, orman bölge müdürlüğü
İl : İzmir
Kesinti Başlangıç Vakti : 12-12-2022 Pazartesi Saati :14:00:00
Elektrik Kesintisi Ne Zaman Biter? : 12-12-2022 Saat :18:00:00
Elektrik Kesintisinden Etkilenen Yerleşkeler : Maḣ, caddeler/sokaklar adatepe,kuruçeşme,atatürk,i̇nönü mahalleleri̇,mezbaha sanayi̇,erdem caddeleri̇, gazeteci̇ i̇smai̇l si̇vri̇ bulvarı,eshot garajı i̇çi̇,sanayi̇ cad.Ni̇n 3, sok i̇le 62 sok arası,3,3/3, 3/4,3/5,3/6,3/7,3/8,3/11,3/12,3/16,62/3,62/4,62/5,201/1,201,202/42 202/43,566 sokaklar ve ci̇varı, yurt bi̇nası dokuz eylül üni̇. gi̇ri̇şi̇,i̇ i̇zmi̇rgaz buca rms i̇stasyonu, turkcell baz i̇st.,kredi̇ yurtlar kurumu, orman bölge müdürlüğü

Etiketler; #izmir #buca #elektrik kesintisi
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