İzmir'de elektrik kesintisi! 13 Aralık 2022 tarihinde bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak!

İzmir'de elektrik kesintisi. Gediz Elektrik 13 Aralık 2022 günü için İzmir'e uyarı yaptı. Yapılan duyuruda bazı ilçe ve mahallelerde elektriğin kesileceği belirtildi. İşte elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler...

İzmir'in bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacağın açıklandı. KARABAĞLAR

Elektrik Verilemeyecek Bölgeler : Mahallesi·, caddeler/sokaklar devri·m,özgür mahalleleri·,eskiizmir caddesi pazaryeri,3959/1-5,3959/28 sokaklar ve civarı,karabağlar bld rekleasyon alanı

Hesaplanan Elektrik Kesintisi Süresi : 3 saat

Kesinti Başlangıç : 13 Aralık Salı - 2022 Saat :15:00:00

Kesinti Bitiş Zamanı : 13-12-2022 Saati :18:00:00

GÜZELBAHÇE Elektrik Kesintisi Ne Kadar Sürecek? : 3 saat

Kesintinin Başlama Zamanı : 13 Aralık 2022 Saati :13:00:00

Belirtilen Kesinti Bitiş Tarihi : 13 Aralık Salı Saat :16:00:00

Elektrik Kesintisinin Etkilediği Bölgeler : Mah, caddeler/sokaklar maltepe mah,yarentepe caddesi,2,3,4,7,10,12,madolyon,denetim sitesi içi yolu sokaklar ve civarı

KONAK

Tahmini Kesinti Süresi : 2 saat

Elektrik Kesintisi Başlangıç Zamanı : 13 Aralık Salı Saati :13:00:00

Tahmini Kesinti Bitiş Zamanı : 13-12-2022 15:00:00 saatlerinde

Elektrik Kesintisinin Etkilediği Alanlar : Mah, caddeler/sokaklar umurbey mah,mersinli fider kapasitör,tmo silo liman sahası,boran plaza,2822-2824-2818-2818/1-2819-2820-2821 sokaklar ve civarı,dlh işletmesi,izsu melez çayı pompa istasyonu,gülermak



ÇEŞME

Kesinti Başlangıç : 13-12-2022 Salı Saat :11:00:00

Elektrik Kesintisi Ne Zaman Biter? : 13.12.2022 Salı 14:00:00 Saatinde

Hesaplanan Elektrik Kesintisi Süresi : 3 saat

Elektrik Verilemeyecek Yerler : Mahallesi·, caddeler/sokaklar alaçatı mahallesı port mevkıı 18000, 18009, 18010 sokaklar ve çevresı ile alaçatı izsu arıtma özel

KONAK

Kesintinin Başlama Zamanı : 13/12 2022 Salı Saat :11:00:00

Kesinti Bitme Vakti : 13 Aralık 2022 13:00:00 saatinde

Etkilenen Bölgeler : Mah, caddeler/sokaklar hilal,umurbey,halkapınar,yenişehir,ege,mimar sinan mahalleleri·,1244/1,1396,1397,1411, 1412,1413,1414,1415,1416,1418,1517,1517 çıkmazı,1517/1,1542,1543,1544,1545,1546,1547,1548, 1549,1550,1552,1553, işciler caddesi,pekintaş konut,hilton oteli·

Elektrik Kesintisinin Süresi : 2 saat

BERGAMA

Kesinti Yaşanacak Kesimler : Kurtuluş mahallesi·, caddeler/sokaklar zeytindağ mahallesi bozyerler mahallesi ve civarları

Elektrik Kesintisinin Tahmini Süresi : 8 saat

Kesinti Başlangıç Vakti : 13 Aralık Salı - 2022 Saati :10:00:00

Elektrik Ne Zaman Gelir? : 13 Aralık Salı - 2022 Saati :18:00:00

KINIK

Kesinti Başlangıç : 13-12-2022 Salı Saat :09:30:00

Kesinti Bitiş : 13-12-2022 Saat :13:00:00

Kesinti Ne Kadar Sürecek? : 3 saat 30 dakika

Kesintiden Etkilenen Bölgeler : Mahallesi, caddeler/sokaklar yeni mah şehit er halil balya caddesi ve civarları



KARABURUN

Kesinti Başlangıç Zamanı : 13 Aralık 2022 09:00:00 saatinde

Kesinti Bitiş : 13 Aralık 2022 Saat :15:00:00

Elektrik Kesintisi Yaşanacak Bölgeler : Mah·, caddeler/sokaklar tr-7 b kolu - 102, 103, 105, 2203, 2205, sokakları, aslanburnu caddesı ve cıvarı l-33

Beklenen Elektrik Kesintisi Süresi : 6 saat KARŞIYAKA

Elektrik Kesintisinden Etkilenen Yerleşkeler : Mah, caddeler/sokaklar nergiz mah,1671,1998,6000 sokaklar ve civarı

Kesinti Başlangıç Zamanı : 13.12.2022 09:00:00 saatlerinde

Beklenen Kesinti Bitişi : 13 Aralık Salı - 2022 15:00:00 saatlerinde

Hesaplanan Kesinti Süresi : 6 saat



KEMALPAŞA Elektrik Kesintisinden Etkilenen Bölgeler : Mahallesi·, caddeler/sokaklar dereköy mah. tamamı tr-1 b kolu

Tahmin Edilen Elektrik Kesintisi Süresi : 8 saat

Kesinti Başlangıç Zamanı : 13 Aralık 2022 09:00:00 saatlerinde

Kesinti Ne Zaman Sonlanır : 13 Aralık-2022(Salı) Saati :17:00:00 KİRAZ Kesinti Başlama Zamanı : 13 Aralık - Salı Saat :09:00:00

Elektrik Ne Zaman Gelecek : 13 Aralık Salı - 2022 Saati :17:00:00

Hesaplanan Kesinti Süresi : 8 saat

Kesinti Yaşanacak Kesimler : Mah·, caddeler/sokaklar doğancı mah. merkez sokak tr2 (c-d kolu)