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İzmir'de elektrik kesintisi! 13 Aralık 2022 tarihinde bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak!

İzmir'de elektrik kesintisi. Gediz Elektrik 13 Aralık 2022 günü için İzmir'e uyarı yaptı. Yapılan duyuruda bazı ilçe ve mahallelerde elektriğin kesileceği belirtildi. İşte elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler...

İzmir'de elektrik kesintisi! 13 Aralık 2022 tarihinde bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak!
13 Aralık 2022 Salı 09:42

İzmir'in bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacağın açıklandı.

KARABAĞLAR


Elektrik Verilemeyecek Bölgeler : Mahallesi·, caddeler/sokaklar devri·m,özgür mahalleleri·,eskiizmir caddesi pazaryeri,3959/1-5,3959/28 sokaklar ve civarı,karabağlar bld rekleasyon alanı
Hesaplanan Elektrik Kesintisi Süresi : 3 saat
Kesinti Başlangıç : 13 Aralık Salı - 2022 Saat :15:00:00
Kesinti Bitiş Zamanı : 13-12-2022 Saati :18:00:00


GÜZELBAHÇE

Elektrik Kesintisi Ne Kadar Sürecek? : 3 saat
Kesintinin Başlama Zamanı : 13 Aralık 2022 Saati :13:00:00
Belirtilen Kesinti Bitiş Tarihi : 13 Aralık Salı Saat :16:00:00
Elektrik Kesintisinin Etkilediği Bölgeler : Mah, caddeler/sokaklar maltepe mah,yarentepe caddesi,2,3,4,7,10,12,madolyon,denetim sitesi içi yolu sokaklar ve civarı
 

KONAK


Tahmini Kesinti Süresi : 2 saat
Elektrik Kesintisi Başlangıç Zamanı : 13 Aralık Salı Saati :13:00:00
Tahmini Kesinti Bitiş Zamanı : 13-12-2022 15:00:00 saatlerinde
Elektrik Kesintisinin Etkilediği Alanlar : Mah, caddeler/sokaklar umurbey mah,mersinli fider kapasitör,tmo silo liman sahası,boran plaza,2822-2824-2818-2818/1-2819-2820-2821 sokaklar ve civarı,dlh işletmesi,izsu melez çayı pompa istasyonu,gülermak

 

ÇEŞME


Kesinti Başlangıç : 13-12-2022 Salı Saat :11:00:00
Elektrik Kesintisi Ne Zaman Biter? : 13.12.2022 Salı 14:00:00 Saatinde
Hesaplanan Elektrik Kesintisi Süresi : 3 saat
Elektrik Verilemeyecek Yerler : Mahallesi·, caddeler/sokaklar alaçatı mahallesı port mevkıı 18000, 18009, 18010 sokaklar ve çevresı ile alaçatı izsu arıtma özel
 

KONAK


Kesintinin Başlama Zamanı : 13/12 2022 Salı Saat :11:00:00
Kesinti Bitme Vakti : 13 Aralık 2022 13:00:00 saatinde
Etkilenen Bölgeler : Mah, caddeler/sokaklar hilal,umurbey,halkapınar,yenişehir,ege,mimar sinan mahalleleri·,1244/1,1396,1397,1411, 1412,1413,1414,1415,1416,1418,1517,1517 çıkmazı,1517/1,1542,1543,1544,1545,1546,1547,1548, 1549,1550,1552,1553, işciler caddesi,pekintaş konut,hilton oteli·
Elektrik Kesintisinin Süresi : 2 saat


BERGAMA


Kesinti Yaşanacak Kesimler : Kurtuluş mahallesi·, caddeler/sokaklar zeytindağ mahallesi bozyerler mahallesi ve civarları
Elektrik Kesintisinin Tahmini Süresi : 8 saat
Kesinti Başlangıç Vakti : 13 Aralık Salı - 2022 Saati :10:00:00
Elektrik Ne Zaman Gelir? : 13 Aralık Salı - 2022 Saati :18:00:00


KINIK


Kesinti Başlangıç : 13-12-2022 Salı Saat :09:30:00
Kesinti Bitiş : 13-12-2022 Saat :13:00:00
Kesinti Ne Kadar Sürecek? : 3 saat 30 dakika
Kesintiden Etkilenen Bölgeler : Mahallesi, caddeler/sokaklar yeni mah şehit er halil balya caddesi ve civarları
 


KARABURUN


Kesinti Başlangıç Zamanı : 13 Aralık 2022 09:00:00 saatinde
Kesinti Bitiş : 13 Aralık 2022 Saat :15:00:00
Elektrik Kesintisi Yaşanacak Bölgeler : Mah·, caddeler/sokaklar tr-7 b kolu - 102, 103, 105, 2203, 2205, sokakları, aslanburnu caddesı ve cıvarı l-33
Beklenen Elektrik Kesintisi Süresi : 6 saat

KARŞIYAKA


Elektrik Kesintisinden Etkilenen Yerleşkeler : Mah, caddeler/sokaklar nergiz mah,1671,1998,6000 sokaklar ve civarı
Kesinti Başlangıç Zamanı : 13.12.2022 09:00:00 saatlerinde
Beklenen Kesinti Bitişi : 13 Aralık Salı - 2022 15:00:00 saatlerinde
Hesaplanan Kesinti Süresi : 6 saat
 


KEMALPAŞA

Elektrik Kesintisinden Etkilenen Bölgeler : Mahallesi·, caddeler/sokaklar dereköy mah. tamamı tr-1 b kolu
Tahmin Edilen Elektrik Kesintisi Süresi : 8 saat
Kesinti Başlangıç Zamanı : 13 Aralık 2022 09:00:00 saatlerinde
Kesinti Ne Zaman Sonlanır : 13 Aralık-2022(Salı) Saati :17:00:00

KİRAZ

Kesinti Başlama Zamanı : 13 Aralık - Salı Saat :09:00:00
Elektrik Ne Zaman Gelecek : 13 Aralık Salı - 2022 Saati :17:00:00
Hesaplanan Kesinti Süresi : 8 saat
Kesinti Yaşanacak Kesimler : Mah·, caddeler/sokaklar doğancı mah. merkez sokak tr2 (c-d kolu)

Etiketler; #izmir #elektrik kesintisi #haber
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