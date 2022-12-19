İzmir'de elektrik kesintisi. İzmir'in bazı ilçeleri ve mahallelerinde 20 Aralık 2022 tarihinde elektrik kesintisi uygulanacak. Foça'da kesinti süresi 8 saat olarak açıklanırken, Menderes'te de 5 saat kesinti olacak. İşte kesinti yaşanacak diğer ilçe ve mahalleler...

BORNOVA

Kesinti Başlangıç Tarihi : 20.12.2022 Saat :18:00:00

Kesinti Ne Zaman Sonlanır? : 20 Aralık 2022 Saat :20:00:00

Hesaplanan Kesinti Müddeti : 2 saat

Etkilenen Yerler : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar egemenli̇k mahallesi̇,geri̇ dönüşümcüler si̇tesi̇

ÇEŞME



Elektrik Kesintisi Yaşanacak Bölgeler : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar cumhurıyet mahallesı genelı cumhurıyet sıtesı, mavı dılek sıtesı, ontur otel, 3394,4500 sokaklar ve çevresı i̇le 16 eylül mahallesı orkent sıtesı, çeşme su sıtesı, özelıf sıtesı ve çevresı.

Elektrik Kesintisi Ne Kadar Sürecek? : 1 saat

Kesinti Başlangıç Zamanı : 20 Aralık 2022 17:00:00 saatlerinde

Kesinti Bitiş Zamanı : 20.12.2022 Saat :18:00:00

BAYRAKLI

Elektrik Kesintisinin Etkilediği Bölgeler : Maḣ, caddeler/sokaklar adalet,salhane mahalleleri̇,adalet,doğanlar,anadolu caddeleri̇,1596,1597,1598,1599, 1600,1600/1 sokaklar ve ci̇varı,yükseli̇ş özel

Elektrik Kesintisi Başlangıç Zamanı : 20-12-2022 15:00:00 Saatinde

Kesinti Bitiş : 20 Aralık-2022(Salı) Saat :18:00:00

Kesintinin Tahmini Süresi : 3 saat

Beklenen Kesinti Süresi : 2 saat

Etkilenen Yerler : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar alpaslan,fuat edi̇p baksi̇,turan mahalleleri̇,1609/6-1609/5,1609/13 sokaklar ve ci̇varı,i̇zmi̇r bölgesi̇ gemi̇ trafi̇k hi̇zmetleri̇ merkezi̇ ve gözetleme i̇stasyonu,i̇zmi̇r bölgesi̇ gemi̇ trafi̇k hi̇zmetleri̇ merkezi̇ ve gözetleme i̇stasyonu

Elektrik Kesintisi Başlangıç Zamanı : 20 Aralık-2022(Salı) 13:00:00 saatinde

Kesinti Ne Zaman Sonlanır? : 20 Aralık 2022 Saati :15:00:00

BORNOVA

Elektrik Verilemeyecek Bölgeler : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar erzene,kazım di̇ri̇k mahallesi̇,yer bi̇l yapı koop.Çeşme oto yolu,116,116/1-2-3,116/5 sokaklar ve ci̇varı,ege üni̇versi̇tesi̇ i̇kti̇sat fakültesi̇,ege üni̇versi̇tesi̇ türk dünyası,ege üni̇versi̇tesi̇ rek.Yapı

Yaklaşık Kesinti Süresi : 3 saat

Kesinti Başlangıç Tarihi : 20.12.2022 Salı Saat :15:00:00

Elektrik Ne Zaman Gelecek? : 20 Aralık-2022(Salı) Saat :18:00:00





KONAK

Hesaplanan Elektrik Kesintisi Süresi : 3 saat

Etkilenen Yerler : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar çınarlı mahallesi̇,1583/3 sokak,nurol plaza

Elektrik Kesintisi Başlangıç Zamanı : 20 Aralık 2022 15:00:00 saatlerinde

Kesinti Ne Zaman Sonlanır? : 20-12-2022 Saati :18:00:00





KARABAĞLAR

Kesinti Başlangıç Zamanı : 20/12/2022 Saati :13:00:00

Elektrik Ne Zaman Gelir? : 20/12 2022 Salı Saat :15:00:00

Hesaplanan Kesinti Süresi : 2 saat

Etkilenen Yerler : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar basın si̇tesi̇ mahallesi̇,polat caddesi̇,108/2,108/30,175/1,177/9,177/14,9105/1, 9105/2 sokaklar ve ci̇varı

GDZ Notları : Haberin kaynağı : GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.

FOÇA

Etkilenecek Yerler : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar yeni̇ foçanın tamamı -doğalkent, ali̇ze si̇tesi̇, gencelli̇ mahallesi̇ni̇n tamamı, taşçı si̇tesi̇, kozbeyli̇ arıtma özel tr, meli̇ha bi̇çer si̇tesi̇ tr, çatlatan si̇tesi̇, i̇zsu yeni̇foça atık su arıtma özel tr, t.C. ulaştırma bakanlığı özel tr, seli̇m ges kök, seli̇m ges özel tr, kai̇nat ges özel tr, çelebi̇ 2 ges özel tr, di̇dem ges özel tr, muzaffer mangır ges özel tr, gülay ges özel tr, k.K.K. kampı özel tr, m-36 doğalkent-mali̇yeci̇ler si̇tesi̇, menemen uğur si̇tesi̇ tr, ye öğretmen evi̇ özel tr, 7. jan.Kom. lojmanların özel tr ve ci̇varları

Tahmin Edilen Elektrik Kesintisi Süresi : 8 saat

Kesinti Başlangıç Tarihi : 20/12/2022 Saati :10:00:00

Belirtilen Kesinti Bitiş Tarihi : 20-12-2022 Saati :18:00:00

MENDERES

Kesinti Başlama Zamanı : 20.12.2022 Salı 10:00:00 saatlerinde

Kesinti Bitiş Zamanı : 20 Aralık - 2022 Saat :15:00:00

Etkilenen Bölgeler : Keler maḣ, caddeler/sokaklar altıntepe mah. jandarma küme evlerı sokak cıvarı

Tahmini Elektrik Kesintisi Süresi : 5 saat