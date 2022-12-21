İzmir'de elektrik kesintisi. 22 Aralık 2022 tarihinde İzmir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Gediz Elektriğin yaptığı bilgilendirmeye göre bazı ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek. İşte kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler....
GAZİEMİR
Kesinti Başlangıç Vakti : 22-12-2022 Saat :16:00:00
Kesinti Bitiş Vakti : 22.12.2022 Saat :18:00:00
Tahmini Kesinti Süresi : 2 saat
Elektrik Kesintisinin Etkilediği Bölgeler : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar dokuz eylül mahallesi̇,kaçay caddesi̇,özdem teksti̇l,anali̇zfen eği̇ti̇m akademi̇si̇, mengerler,smyrna eği̇ti̇m hi̇zmetleri̇,kutba mobi̇lya,meko döküm,karakaş,mef okulları
4 SAAT KESİNTİ
Elektrik Kesintisinin Etkilediği Alanlar : Mḣ, caddeler/sokaklar atıf bey mḣ,eti̇ler caddesi̇,mavi̇ ay koop.,ss. bi̇rdi̇lek yapı koop., ti̇bet koop,66,72 sokaklar,metro market
Kesinti Başlangıç Zamanı : 22/12 2022 Perşembe Saat :12:00:00
Elektrik Ne Zaman Gelecek? : 22-12-2022 Perşembe Saati :16:00:00
Beklenen Elektrik Kesintisi Süresi : 4 saat
BERGAMA
Kesintiden Etkilenen Yerler : Kurtuluş mahallesi̇, caddeler/sokaklar fati̇h mahallesi̇ dübek caddesi̇ öncü yapı koop. dumlupınar caddesi̇,bağlar ve mezarlık ci̇varları
Elektrik Kesintisi Ne Kadar Sürecek? : 7 saat
Elektrik Kesintisi Başlangıç Zamanı : 22-12-2022 Saat :10:00:00
Beklenen Kesinti Bitişi : 22 Aralık Perşembe - 2022 17:00:00 Saatinde
BERGAMA 8 SAAT KESİNTİ
Kesintinin Açıklaması : Ag şebeke bakım çalışmaları nedeni̇yle dağıstan mahallesi̇ dağıstan köyi̇çi̇ ve ci̇varları
Elektrik Kesintisi Yaşanacak Yerler : Kurtuluş maḣ, caddeler/sokaklar dağıstan maḣ dağıstan köyi̇çi̇ ve ci̇varları
Beklenen Kesinti Müddeti : 8 saat
Elektrik Kesintisi Başlangıç Zamanı : 22 Aralık-2022(Perşembe) 09:00:00 saatlerinde
Kesinti Bitiş Vakti : 22 Aralık Perşembe 2022 Saati :17:00:00
ÖDEMİŞ
Elektrik Kesintisinden Etkilenen Yerleşkeler : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar seyreklı mahallesı kısmen
Kesinti Ne Kadar Sürecek? : 8 saat
Kesinti Başlangıç Zamanı : 22-12-2022 Saat :10:00:00
Elektrik Ne Zaman Gelecek? : 22 Aralık 2022 18:00:00 saatlerinde
URLA
İlçesi : Urla
Elektrik Kesintisinin Tahmini Süresi : 7 saat
Kesinti Başlangıç Zamanı : 22.12.2022 Perşembe Saati :10:00:00
Tahmini Kesinti Bitiş Zamanı : 22.12.2022 Saat :17:00:00
Kesintiden Etkilenen Yerler : Maḣ, caddeler/sokaklar i̇çmeler mahallesının bır bölümüdür
KİRAZ
Elektrik Kesintisinin Bildirilen Süresi : 8 saat
Elektrik Kesintisinden Etkilenen Alanlar : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar doğancı mah. merkez sokak tr1 (akolu)
Kesintinin Başlama Zamanı : 22 Aralık - Perşembe Saat :09:30:00
Kesintinin Bitiş Zamanı : 22 Aralık - 2022 Saat :17:30:00
BORNOVA
Kesinti Yaşanacak Alanlar : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar zafer mahallesi̇,yener caddesi̇,4357,4389,4394,4396,4396/2-1,4430,4428,4501, 4497,4497/1,4499 sokaklar ve ci̇varı
Kesinti Başlangıç Vakti : 22.12.2022 Perşembe Saati :09:00:00
Elektrik Ne Zaman Gelecek? : 22 Aralık 2022 Saat :17:00:00
Kesinti Ne Kadar Sürecek? : 8 saat
BUCA
Elektrik Kesintisi Başlangıç Zamanı : 22-12-2022 Saat :09:00:00
Kesintinin Bitiş Vakti : 22/12 2022 Perşembe Saat :13:00:00
Tahmini Elektrik Kesintisi Süresi : 4 saat
İlçesi : Buca
Elektrik Kesintisinin Etkilediği Kesimler : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar efeler mahallesi̇,borbaros hayretti̇n paşa caddesi̇,306,303/7,306/4 sokaklar ve ci̇varı
Kesinti Başlangıç : 22 Aralık - Perşembe Saati :09:00:00
Kesinti Bitiş Zamanı : 22/12/2022 17:00:00 Saatinde
Kesinti Yaşanacak Yerler : Mḣ, caddeler/sokaklar mustafa kemal mḣ,694/3,694/44,697,694/5 sokaklar ve ci̇varı
Hesaplanan Kesinti Müddeti : 8 saat
ÇİĞLİ
Hesaplanan Elektrik Kesintisi Süresi : 6 saat
Kesinti Başlangıç Tarihi : 22 Aralık 2022 Saat :09:00:00
Elektrik Ne Zaman Gelecek? : 22 Aralık Perşembe - 2022 15:00:00 Saatinde
Elektrik Kesintisi Yaşanacak Bölgeler : Maḣ, caddeler/sokaklar uğur mumcu maḣ,8979/2,8979,8980,8980/5,8980/4 sokaklar ve ci̇varı