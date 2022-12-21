İzmir'de elektrik kesintisi. 22 Aralık 2022 tarihinde İzmir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Gediz Elektriğin yaptığı bilgilendirmeye göre bazı ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek. İşte kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler....

GAZİEMİR

Kesinti Başlangıç Vakti : 22-12-2022 Saat :16:00:00

Kesinti Bitiş Vakti : 22.12.2022 Saat :18:00:00

Tahmini Kesinti Süresi : 2 saat

Elektrik Kesintisinin Etkilediği Bölgeler : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar dokuz eylül mahallesi̇,kaçay caddesi̇,özdem teksti̇l,anali̇zfen eği̇ti̇m akademi̇si̇, mengerler,smyrna eği̇ti̇m hi̇zmetleri̇,kutba mobi̇lya,meko döküm,karakaş,mef okulları

4 SAAT KESİNTİ

Elektrik Kesintisinin Etkilediği Alanlar : Mḣ, caddeler/sokaklar atıf bey mḣ,eti̇ler caddesi̇,mavi̇ ay koop.,ss. bi̇rdi̇lek yapı koop., ti̇bet koop,66,72 sokaklar,metro market

Kesinti Başlangıç Zamanı : 22/12 2022 Perşembe Saat :12:00:00

Elektrik Ne Zaman Gelecek? : 22-12-2022 Perşembe Saati :16:00:00

Beklenen Elektrik Kesintisi Süresi : 4 saat



BERGAMA

Kesintiden Etkilenen Yerler : Kurtuluş mahallesi̇, caddeler/sokaklar fati̇h mahallesi̇ dübek caddesi̇ öncü yapı koop. dumlupınar caddesi̇,bağlar ve mezarlık ci̇varları

Elektrik Kesintisi Ne Kadar Sürecek? : 7 saat

Elektrik Kesintisi Başlangıç Zamanı : 22-12-2022 Saat :10:00:00

Beklenen Kesinti Bitişi : 22 Aralık Perşembe - 2022 17:00:00 Saatinde

BERGAMA 8 SAAT KESİNTİ

Kesintinin Açıklaması : Ag şebeke bakım çalışmaları nedeni̇yle dağıstan mahallesi̇ dağıstan köyi̇çi̇ ve ci̇varları

Elektrik Kesintisi Yaşanacak Yerler : Kurtuluş maḣ, caddeler/sokaklar dağıstan maḣ dağıstan köyi̇çi̇ ve ci̇varları

Beklenen Kesinti Müddeti : 8 saat

Elektrik Kesintisi Başlangıç Zamanı : 22 Aralık-2022(Perşembe) 09:00:00 saatlerinde

Kesinti Bitiş Vakti : 22 Aralık Perşembe 2022 Saati :17:00:00

ÖDEMİŞ

Elektrik Kesintisinden Etkilenen Yerleşkeler : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar seyreklı mahallesı kısmen

Kesinti Ne Kadar Sürecek? : 8 saat

Kesinti Başlangıç Zamanı : 22-12-2022 Saat :10:00:00

Elektrik Ne Zaman Gelecek? : 22 Aralık 2022 18:00:00 saatlerinde



URLA

İlçesi : Urla

Elektrik Kesintisinin Tahmini Süresi : 7 saat

Kesinti Başlangıç Zamanı : 22.12.2022 Perşembe Saati :10:00:00

Tahmini Kesinti Bitiş Zamanı : 22.12.2022 Saat :17:00:00

Kesintiden Etkilenen Yerler : Maḣ, caddeler/sokaklar i̇çmeler mahallesının bır bölümüdür

KİRAZ

Elektrik Kesintisinin Bildirilen Süresi : 8 saat

Elektrik Kesintisinden Etkilenen Alanlar : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar doğancı mah. merkez sokak tr1 (akolu)

Kesintinin Başlama Zamanı : 22 Aralık - Perşembe Saat :09:30:00

Kesintinin Bitiş Zamanı : 22 Aralık - 2022 Saat :17:30:00

BORNOVA

Kesinti Yaşanacak Alanlar : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar zafer mahallesi̇,yener caddesi̇,4357,4389,4394,4396,4396/2-1,4430,4428,4501, 4497,4497/1,4499 sokaklar ve ci̇varı

Kesinti Başlangıç Vakti : 22.12.2022 Perşembe Saati :09:00:00

Elektrik Ne Zaman Gelecek? : 22 Aralık 2022 Saat :17:00:00

Kesinti Ne Kadar Sürecek? : 8 saat



BUCA



Elektrik Kesintisi Başlangıç Zamanı : 22-12-2022 Saat :09:00:00

Kesintinin Bitiş Vakti : 22/12 2022 Perşembe Saat :13:00:00

Tahmini Elektrik Kesintisi Süresi : 4 saat

İlçesi : Buca

Elektrik Kesintisinin Etkilediği Kesimler : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar efeler mahallesi̇,borbaros hayretti̇n paşa caddesi̇,306,303/7,306/4 sokaklar ve ci̇varı



Kesinti Başlangıç : 22 Aralık - Perşembe Saati :09:00:00

Kesinti Bitiş Zamanı : 22/12/2022 17:00:00 Saatinde

Kesinti Yaşanacak Yerler : Mḣ, caddeler/sokaklar mustafa kemal mḣ,694/3,694/44,697,694/5 sokaklar ve ci̇varı

Hesaplanan Kesinti Müddeti : 8 saat

ÇİĞLİ



Hesaplanan Elektrik Kesintisi Süresi : 6 saat

Kesinti Başlangıç Tarihi : 22 Aralık 2022 Saat :09:00:00

Elektrik Ne Zaman Gelecek? : 22 Aralık Perşembe - 2022 15:00:00 Saatinde

Elektrik Kesintisi Yaşanacak Bölgeler : Maḣ, caddeler/sokaklar uğur mumcu maḣ,8979/2,8979,8980,8980/5,8980/4 sokaklar ve ci̇varı