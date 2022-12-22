Gediz Elektrik duyurdu. İzmir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 23 Aralık 2022 tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler...
KONAK
Beklenen Kesinti Müddeti : 2 saat
Elektrik Kesintisi Başlangıç Zamanı : 23 Aralık-2022(Cuma) 15:00:00 Saatinde
Elektrik Ne Zaman Gelecek? : 23 Aralık - Cuma Saat :17:00:00
Elektrik Kesintisinden Etkilenen Bölgeler : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar i̇smet kaptan,halkapınar,umurbey mahalleleri̇,gazi̇ osman paşa,ş.Eşref bulvarları, 1371,1372,1374,1457,1458,1462,1491,1493,1494,1495,1496,1497,1498, 1500,1502,1501 sokaklar ve ci̇varı,yeni̇ oral di̇ş protez laboratuvarı,ddy cer atölyesi̇,halkapınar gayri̇menkul yatırım a.Ş.,hürri̇yet gazetesi̇,tmo i̇zmi̇r bölge müdürlüğü,tcdd li̇man i̇şletmesi̇
KONAK 2
Kesinti Başlangıç : 23 Aralık - 2022 13:00:00 saatinde
Kesinti Bitiş Zamanı : 23/12/2022 15:00:00 saatlerinde
Elektrik Kesintisinden Etkilenen Yerler : Mḣ, caddeler/sokaklar güneşli̇ mḣ,h.Edi̇p adıvar caddesi̇,515,520,529/1,529/2515/1-2-3-4,520, 515/3,527,546, 547,552 sokaklar ve ci̇varı
Tahmini Kesinti Müddeti : 2 saat
BERGAMA
Tahmin Edilen Elektrik Kesintisi Süresi : 3 saat
Kesinti Başlangıç : 23.12.2022 13:00:00 saatinde
Tahmini Kesinti Bitiş Zamanı : 23/12 2022 Cuma Saat :16:00:00
Kesinti Yaşanacak Kesimler : Kurtuluş mahallesi̇, caddeler/sokaklar atatürk mahallesi̇ beyler sokak ci̇varları
BERGAMA 2
Tahmini Kesinti Müddeti : 8 saat
Etkilenen Yerler : Kurtuluş mahallesi̇, caddeler/sokaklar göçbeyli̇ mahallesi̇ tarımsal sulamalar ve ci̇varları
Kesintinin Başlama Zamanı : 23 Aralık-2022(Cuma) Saati :09:00:00
Kesinti Bitiş Zamanı : 23/Aralık 2022 17:00:00 saatlerinde
BAYRAKLI
Elektrik Kesintisi Ne Kadar Sürecek? : 2 saat
Elektrik Kesintisi Yaşanacak Yerler : Maḣ, caddeler/sokaklar adalet maḣ,manas bulv. 1586/3 sokak,anadolu frana tütün
Kesintinin Başlama Zamanı : 23/12/2022 11:00:00 saatlerinde
Kesintinin Bitiş Zamanı : 23.12.2022 13:00:00 Saatinde
BORNOVA
Etkilenen Bölgeler : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar bornova tm tesi̇si̇leri̇ eğri̇dere,bornova karatepe mevki̇, jandarma telsi̇z röle i̇st., avea,turkcell,aselsan,can radyo,ege yayıncılık,meteor fm,başak fm,radyo 35,akra fm,yeni̇ tv,türktelekom röle i̇st.,vakkorama, avea i̇leti̇şi̇m hi̇zmetleri̇ a.Ş. gsm baz i̇stasyonu karatepe
Elektrik Kesintisinin Süresi : 2 saat
Kesinti Başlama Zamanı : 23 Aralık Cuma Saat :10:00:00
Kesinti Bitiş : 23/12/2022 12:00:00 saatinde
ÇİĞLİ
Elektrik Kesintisi Yaşanacak Yerler : Maḣ, caddeler/sokaklar i̇zkent maḣ, i̇zkonut yapı koop
Kesinti Başlangıç Zamanı : 23 Aralık Cuma Saat :10:00:00
Belirtilen Kesinti Bitiş Tarihi : 23-12-2022 13:00:00 saatlerinde
Beklenen Kesinti Müddeti : 3 saat
KARŞIYAKA
Kesinti Başlangıç Tarihi : 23.12.2022 Cuma Saati :10:00:00
Kesinti Ne Zaman Sonlanır? : 23 Aralık - 2022 Saati :12:00:00
Tahmini Kesinti Süresi : 2 saat
Kesinti Yaşanacak Alanlar : Maḣ, caddeler/sokaklar karagöl,sky tv,özmen tv,kanaltek,merhaba radyo,kapi̇tal radyo, kordon fm,trt bölge veri̇ci̇ler müd.,k.Yaka beledi̇yesi̇ gençli̇k merkezi̇, i̇bşb.Btm dai̇re başkanlığı radyoli̇nk i̇st.
ÖDEMİŞ
Kesinti Başlangıç Vakti : 23 Aralık 2022 Saat :10:00:00
Kesinti Bitiş Zamanı : 23 Aralık 2022 Saati :17:00:00
Kesintinin Beklenen Süresi : 7 saat
Elektrik Kesintisinden Etkilenen Yerleşkeler : Mḣ, caddeler/sokaklar konaklı mahallesı
ÖDEMİŞ 2
Kesinti Başlangıç : 23 Aralık - Cuma Saat :10:00:00
Elektrik Ne Zaman Gelecek? : 23.12.2022 Saati :18:00:00
Etkilenecek Yerler : Maḣ, caddeler/sokaklar seyreklı mahallesı kısmen tr-3 d kolu
Elektrik Kesintisinin Süresi : 8 saat
ÖDEMİŞ 3
Hesaplanan Elektrik Kesintisi Süresi : 6 saat
Elektrik Kesintisinden Etkilenen Yerleşimler : Maḣ, caddeler/sokaklar çaylı mah. gırgın,bılgın,yeşılyurt,yıldırım,egemen,yem sokaklar tr-2
Kesinti Başlangıç : 23/Aralık 2022 Saat :10:00:00
Kesinti Ne Zaman Sonlanır? : 23 Aralık - Cuma Saati :16:00:00