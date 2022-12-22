DESTEKLEDİĞİ ADAYI AÇIKLADI
DESTEKLEDİĞİ ADAYI AÇIKLADI
0
ÇALINAN KÖPEĞİNİ ARIYOR
ÇALINAN KÖPEĞİNİ ARIYOR
0
KANADA'DA ŞOK! 8 KIZ BİRİNİ ÖLDÜRDÜ!
KANADA'DA ŞOK! 8 KIZ BİRİNİ ÖLDÜRDÜ!
0
ÜNLÜ İSİMDEN ACI HABER!
ÜNLÜ İSİMDEN ACI HABER!
0

İzmir'de elektrik kesintisi. İşte 23 Aralık'ta kesinti yaşanacak yerler...

İzmir'de elektrik kesintisi. İşte 23 Aralık'ta kesinti yaşanacak yerler...
22 Aralık 2022 Perşembe 11:09

Gediz Elektrik duyurdu. İzmir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 23 Aralık 2022 tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler...

KONAK

Beklenen Kesinti Müddeti : 2 saat
Elektrik Kesintisi Başlangıç Zamanı : 23 Aralık-2022(Cuma) 15:00:00 Saatinde
Elektrik Ne Zaman Gelecek? : 23 Aralık - Cuma Saat :17:00:00
Elektrik Kesintisinden Etkilenen Bölgeler : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar i̇smet kaptan,halkapınar,umurbey mahalleleri̇,gazi̇ osman paşa,ş.Eşref bulvarları, 1371,1372,1374,1457,1458,1462,1491,1493,1494,1495,1496,1497,1498, 1500,1502,1501 sokaklar ve ci̇varı,yeni̇ oral di̇ş protez laboratuvarı,ddy cer atölyesi̇,halkapınar gayri̇menkul yatırım a.Ş.,hürri̇yet gazetesi̇,tmo i̇zmi̇r bölge müdürlüğü,tcdd li̇man i̇şletmesi̇

KONAK 2

Kesinti Başlangıç : 23 Aralık - 2022 13:00:00 saatinde
Kesinti Bitiş Zamanı : 23/12/2022 15:00:00 saatlerinde
Elektrik Kesintisinden Etkilenen Yerler : Mḣ, caddeler/sokaklar güneşli̇ mḣ,h.Edi̇p adıvar caddesi̇,515,520,529/1,529/2515/1-2-3-4,520, 515/3,527,546, 547,552 sokaklar ve ci̇varı
Tahmini Kesinti Müddeti : 2 saat
 

BERGAMA

Tahmin Edilen Elektrik Kesintisi Süresi : 3 saat
Kesinti Başlangıç : 23.12.2022 13:00:00 saatinde
Tahmini Kesinti Bitiş Zamanı : 23/12 2022 Cuma Saat :16:00:00
Kesinti Yaşanacak Kesimler : Kurtuluş mahallesi̇, caddeler/sokaklar atatürk mahallesi̇ beyler sokak ci̇varları

BERGAMA 2

Tahmini Kesinti Müddeti : 8 saat
Etkilenen Yerler : Kurtuluş mahallesi̇, caddeler/sokaklar göçbeyli̇ mahallesi̇ tarımsal sulamalar ve ci̇varları
Kesintinin Başlama Zamanı : 23 Aralık-2022(Cuma) Saati :09:00:00
Kesinti Bitiş Zamanı : 23/Aralık 2022 17:00:00 saatlerinde

BAYRAKLI

Elektrik Kesintisi Ne Kadar Sürecek? : 2 saat
Elektrik Kesintisi Yaşanacak Yerler : Maḣ, caddeler/sokaklar adalet maḣ,manas bulv. 1586/3 sokak,anadolu frana tütün
Kesintinin Başlama Zamanı : 23/12/2022 11:00:00 saatlerinde
Kesintinin Bitiş Zamanı : 23.12.2022 13:00:00 Saatinde

BORNOVA


Etkilenen Bölgeler : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar bornova tm tesi̇si̇leri̇ eğri̇dere,bornova karatepe mevki̇, jandarma telsi̇z röle i̇st., avea,turkcell,aselsan,can radyo,ege yayıncılık,meteor fm,başak fm,radyo 35,akra fm,yeni̇ tv,türktelekom röle i̇st.,vakkorama, avea i̇leti̇şi̇m hi̇zmetleri̇ a.Ş. gsm baz i̇stasyonu karatepe
Elektrik Kesintisinin Süresi : 2 saat
Kesinti Başlama Zamanı : 23 Aralık Cuma Saat :10:00:00
Kesinti Bitiş : 23/12/2022 12:00:00 saatinde

ÇİĞLİ

Elektrik Kesintisi Yaşanacak Yerler : Maḣ, caddeler/sokaklar i̇zkent maḣ, i̇zkonut yapı koop
Kesinti Başlangıç Zamanı : 23 Aralık Cuma Saat :10:00:00
Belirtilen Kesinti Bitiş Tarihi : 23-12-2022 13:00:00 saatlerinde
Beklenen Kesinti Müddeti : 3 saat

KARŞIYAKA

Kesinti Başlangıç Tarihi : 23.12.2022 Cuma Saati :10:00:00
Kesinti Ne Zaman Sonlanır? : 23 Aralık - 2022 Saati :12:00:00
Tahmini Kesinti Süresi : 2 saat
Kesinti Yaşanacak Alanlar : Maḣ, caddeler/sokaklar karagöl,sky tv,özmen tv,kanaltek,merhaba radyo,kapi̇tal radyo, kordon fm,trt bölge veri̇ci̇ler müd.,k.Yaka beledi̇yesi̇ gençli̇k merkezi̇, i̇bşb.Btm dai̇re başkanlığı radyoli̇nk i̇st.

ÖDEMİŞ

Kesinti Başlangıç Vakti : 23 Aralık 2022 Saat :10:00:00
Kesinti Bitiş Zamanı : 23 Aralık 2022 Saati :17:00:00
Kesintinin Beklenen Süresi : 7 saat
Elektrik Kesintisinden Etkilenen Yerleşkeler : Mḣ, caddeler/sokaklar konaklı mahallesı

ÖDEMİŞ 2


Kesinti Başlangıç : 23 Aralık - Cuma Saat :10:00:00
Elektrik Ne Zaman Gelecek? : 23.12.2022 Saati :18:00:00
Etkilenecek Yerler : Maḣ, caddeler/sokaklar seyreklı mahallesı kısmen tr-3 d kolu
Elektrik Kesintisinin Süresi : 8 saat
 

ÖDEMİŞ 3

Hesaplanan Elektrik Kesintisi Süresi : 6 saat
Elektrik Kesintisinden Etkilenen Yerleşimler : Maḣ, caddeler/sokaklar çaylı mah. gırgın,bılgın,yeşılyurt,yıldırım,egemen,yem sokaklar tr-2
Kesinti Başlangıç : 23/Aralık 2022 Saat :10:00:00
Kesinti Ne Zaman Sonlanır? : 23 Aralık - Cuma Saati :16:00:00

Etiketler; #izmir #elektrik kesintisi #haber
Önceki Haber
Afyonkarahisar'da kaza: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralı
Sonraki Haber
Taliban'dan tepki çeken karar! Kız öğrencilere eğitim yasağı! Türkiye'den tepki gecikmedi
Soyer: Kentsel dönüşümde odağımız sadece İzmir değil
Soyer: Kentsel dönüşümde odağımız sadece İzmir değil
0
Bayraklı'da depremzedelere Halk Konut Ofisi ile destek
Bayraklı'da depremzedelere Halk Konut Ofisi ile destek
0
En gelişmiş ilçeler açıklandı. İzmir'den sadece bir ilçe 7. oldu!
En gelişmiş ilçeler açıklandı. İzmir'den sadece bir ilçe 7. oldu!
0
İzmir'in bir köyü, Dünya'nın en iyi köyleri listesine girdi!
İzmir'in bir köyü, Dünya'nın en iyi köyleri listesine girdi!
0
Kafede otururken köpeği çalındı! İzmir'de yaşayan kadın köpeğini bulmak için mücadele ediyor
Kafede otururken köpeği çalındı! İzmir'de yaşayan kadın köpeğini bulmak için mücadele ediyor
0
Kira sözleşmelerinde yeni dönem! Fırsatçılık yapanın önü kesilecek!
Kira sözleşmelerinde yeni dönem! Fırsatçılık yapanın önü kesilecek!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.