İzmir'de emekçilerden hükümete 'vergide adalet' çağrısı

Konak Meydanı’nda DİSK üyesi emekçiler vergide adalet için hükümete çağrıda bulundu. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise “Bu sorunları alt edecek de yok edecek de bizleriz. Üzerimizdeki kırmızı önlükler gibi iktidara kırmız kartı gösterelim ve haziranda onlara bay bay diyelim” dedi.



FATİH ÖZKILINÇ-Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu(DİSK) Ege Bölge Temsilciliği tarafından “Vergide Adalet” başlıklı basın açıklaması düzenlendi. Konak Meydanı’nda toplanan emekçiler, “Ücrette adalet, vergide adalet. AKP gidici bizler kalıcı. Vergiler kalksın işçiler nefes alsın. Hükümet istifa. Genel grev, genel direniş” diye slogan attı. Yapılan basın açıklamasında ise yılsonuna kadar işçinin eline geçen ücretin çoğunun vergiye gittiği belirtilerek vergide adalet olmadan, gelirde adalet olmayacağı vurgulandı.

“Cebimizden emeğimizi çalıyorlar”



Basın açıklaması metnini okuyan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Hazine ve Maliye Bakanı işçilerden ve emekçilerden dolaylı ve doğrudan topladığı vergilerle yani Hazinenin yüzde 80’inin bizim cebimizden kesilen vergilerle oluşturuyorlar. Ama bizi fakirleştirdikleri için bizi yoksullaştırdıkları için sanki zekat dağıtır gibi fitre dağıtır gibi fakir fukaraya, emekçiye ve emekliye çalışana vermek sevaptır diyor. Oysa bizim oylarımızla orada oturanları bizim oylarımızla yerin altına düşüreceğimizi sandıkta gömeceğimizi asla ve asla unutmasınlar. Nebati bir şey daha söylemişti. Biz işçilerle otururuz ekmeğimizi paylaşırız demişti aman bizim masamıza oturma Sayın Nebati biz ekmeğimizi sizinle paylaşamayız çünkü olanı da elimizden alırsınız. Biz patronlarla işverenlerle de otururuz demişti. Onların sorunları dinleriz ve önündeki engelleri kaldırırız demişti. Şu anda patronların önündeki engelleri kaldırıyorlar. Bekaert işçilerinin grevini yasaklıyorlar. Ama fiili olarak biz greve devam edeceğiz diyoruz. Biz hırsıza hırsız katile katil dediğimizde kızıyorlar. Buradaki emekçiler ve işçiler çalışırken dolaylı ve doğrudan bir yılın 365 günün 122 gününü vergi adı altında bu vergi daireleri ile cebimizden bizim emeğimizi çalıyorlar. Kendileri 3-5 maaşla lüks yaşam içinde yaşıyorlar. Bunun için diyoruz ki vergime dokunma, emeğime dokunma. Yaşasın birlik mücadelesi, yaşasın sınıf dayanışması” dedi.



“Haziranda bay bay diyelim”



Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücret sorununa da değinen Sarı, “Yaklaşık 4.5 milyon EYT’ linin sorununu hala savsaklayan bir hükümet var. Yaklaşık yüzde 55’i bulan çalışanların asgari ücret beklentisi var. Asgari ücretle ilgili biz sokaktayız bazı sendikalar masada. Masada olan sendikaları sokağa davet ediyoruz. Mücadeleye davet ediyoruz. İşçilerin, emekçilerin hakkı için hep birlikte gelin genel grev diyelim diyoruz. Genel grev yapalım. Yani kısacası bu ülkede işçilerin ve emekçilerin sorunları var. Bu sorunları alt edecek de yok edecek de bizleriz. Üzerimizdeki kırmızı önlükler gibi iktidara kırmız kartı gösterelim ve haziranda onlara bay bay diyelim” şeklinde konuştu.



“Vergide adalet olmadan, gelirde adalet olmaz”



İşçilerin ücretleri artsa bile vergi kesintisinin yüksek olması nedeniyle yılsonuna kadar işçinin eline geçen ücretin çoğunun vergiye gittiğini dile getiren Sarı, “Çalışanların ocak ayında yüzde 15 vergi kesintisiyle başlayıp, nisan- mayıs aylarında yüzde 20, eylül-ekim aylarında yüzde 27’lik vergi dilimleriyle gelirlerinin büyük bölümü, vergi olarak devlete ödeniyor. Yani ocak ayında 637 TL vergi ödüyorsa bir çalışan Eylül ayında 2 bin 342 TL vergi ödüyordur. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması gerekirken, Türkiye’ de ‘Verginin tabana yayılması’ adı altında vergi yükü; işçiye, emekçiye yani ücretli çalışana yıkılmakta ve ücretlerin büyük bölümünün vergi adı altında adaletsiz bir şekilde kesilerek çalışanların dilim dilim soyulmasına neden olmaktadır. Biz DİSK olarak bugün ‘Vergide adalet olmadan, gelirde adalet olmaz’ demek için alanlardayız ve bu soyguna dur diyerek, vergi adaletsizliğine karşı; alanlarda, meydanlarda taleplerimizle mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Böyle adalet olmaz!”



Vergi sistemindeki adaletsizliğin kaldırılması için emekçilerin taleplerini ifade eden Sarı, “İşçilerin gelirlerinden ödedikleri verginin patronlarıyla eşit oranda olması adaletsizliktir. Vergi gelirleri içerisinde dolaylı vergilerin, yani tükettiklerimizden alınan vergilerin payının yüzde 70’ e yaklaşması adaletsizliktir. Dolaylı vergilerde de en yoksul ve en zengin aynı oranda vergi verir. Böyle adalet olmaz! Daha da ötesi yaşam mücadelesi veren işçilerin, sanki zenginleşmişler gibi yıl içerisinde daha yüksek oranda vergi vermeleri adaletsizliktir. Vergide Adalet için yapılması gerekenler bellidir: Gelir vergisi oranı, ücretlilerde yüzde 10’ a düşürülmelidir. Vergi tarife dilimleri en az asgari ücret veya yeniden değerleme oranında arttırılmalıdır. İşverenlere uygulanan 5 puan SGK prim desteği çalışanlara da uygulanmalıdır. Çağdışı damga vergisi tümüyle kaldırılmalıdır. Özetle, ücretlerden ve tükettiklerimizden değil, kardan, faizden, ranttan daha fazla vergi alınan, az kazananın az, çok kazananın çok vergi ödediği bir vergi düzeni şarttır” ifadelerini kullandı.



Vergide adalet için imza kampanyası



Ayrıca DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, vergide adalet için verdikleri mücadelenin bir imza kampanyası ile sürdüreceklerini belirterek “İşyerlerimizde, alanlarda, meydanlarda, sokaklarda, bulunduğumuz her alanda işçi, işsiz, emekli, emekçi herkesi her yerde imza toplamaya çağırıyoruz. Ve diyoruz ki; Asgari değil, insanca bir yaşam! Asgari ücret değil, toplu sözleşme! Asgari ücret 13.200 Net! Gelirde Adalet, Vergide Adalet!” şeklinde konuştu.