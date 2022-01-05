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İzmir'de emekli astsubay, komşusunu öldürdü

İzmir'de emekli astsubay, komşusunu öldürdü
05 Ocak 2022 Çarşamba 08:34

İzmir Buca'da bir emekli astsubay, park nedeniyle tartıştığı komşusu 38 yaşındaki Adem Ateş'in tabanca ile vurarak öldürdü. Daha sonra olay yerinden kaçan emekli astsubay, gizlendiği evde bulundu

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi 249/1 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Adem Ateş ile komşusu emekli astsubay K.Y. arasında bina önüne araç park etme anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Emekli astsubay K.Y., belindeki tabancasını çıkartıp, komşusu Adem Ateş'e doğrultup, ateşledi. Adem Ateş kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ateş, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Ateş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından evinde saklanan K.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Öte yandan, evli ve ikiz çocuk babası olan Ateş'in eşinin bugün polis merkezine gidip, K.Y., hakkında şikayetçi olduğu da öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #ölüm #park kavgası #cinayet
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