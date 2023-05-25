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İzmir'de emekli muhasebeci, emekli doktoru başından tabancayla yaraladı

İzmir'in Tire ilçesinde, emekli muhasebeci Erdoğan E. (79), çıkan tartışmada görüntüleme uzmanı emekli Dr. Yalçın Kocabaş'ı (72), tabancayla başından ağır yaraladı. Kocabaş, hastanede tedaviye alınırken, olaydan sonra kaçan Erdoğan E. ise polis tarafından yakalandı

İzmir'de emekli muhasebeci, emekli doktoru başından tabancayla yaraladı
25 Mayıs 2023 Perşembe 19:33

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında İstasyon mevkisindeki Tire Avcılar Kulübü Derneği bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, görüntüleme uzmanı emekli Dr. Yalçın Kocabaş, arkadaşlarıyla okey oynadığı sırada Erdoğan E., içeri girdi. Erdoğan E.'nin sert bir şekilde yanına gelmesini istediği Kocabaş, aldırış etmeyip, oyun oynamaya devam etti. Bir süre sonra sigara içmek için bahçeye çıkan Dr. Kocabaş ile Erdoğan E. arasında tartışma çıktı. Kıbrıs gazisi olan Erdoğan E., sinirlerine hakim olamayıp, belinden çıkardığı tabancayla Kocabaş'a tek el ateş etti. Kocabaş, başına isabet eden mermiyle kanlar içinde yere yığıldı.

Silah sesine koşan çevredekiler ve dernek binasındakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yalçın Kocabaş tedaviye alındı. Merminin başının arka tarafından çıktığı belirlenen Kocabaş'ın durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Polis, olayın ardından koşarak kaçmaya çalışan Erdoğan E.'yi istasyon yakınındaki bir düğün salonunun yanında yakalanıp, gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #emekli #doktor #tire #muhasebeci
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