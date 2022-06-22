İzmir'de en kısa gece koşusuna büyük ilgi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 21 Haziran En Kısa Gece Eğlence Koşusu İzmirli sporseverleri bir araya getirdi. Bayraklı İskelesi'nden başlayarak Bostanlı Yasemin Kafe'de sona eren koşu renkli görüntülere sahne oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i spor kentine dönüştürme hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Yoga Günü etkinlikleri kapsamında 21 Haziran En Kısa Gece Eğlence Koşusu düzenledi. Bayraklı İskelesi’nden başlayarak Bostanlı Yasemin Kafe'de sona eren koşunun startını İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge verdi. Bitişte ise sporcuları I·zmir Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi Genc¸lik ve Spor Kulu¨bu¨ Bas¸kanı Ersan Odaman karşıladı.

Yarışçılar, Bayraklı İskelesi önündeki ısınma hareketlerinin ardından 8,5 kilometrelik koşuyu tamamlayıp Bostanlı Yasemin Kafe'de ipi göğüsledi. Koşuya katılanlara günün anısına madalya taktim edildi. Koşuya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay da katıldı.



Bin 200 kişi koştu

Hakan Orhunbilge, “21 Aralık'ta En Uzun Gece Koşusu düzenlemiştik. Hava sıcaklığının neredeyse dört dereceye kadar düştüğü gecedeki koşuya binden fazla katılım olmuştu. Bu akşam da aşırı sıcağa rağmen bin 200 katılımcıya ulaştık. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in vizyonuyla birlikte kentimizde bir koşu ve spor kültürü oluştu. Maraton İzmir başta olmak üzere özel günlerdeki koşularla halkımızla beraber İzmir sokaklarında çiçekler açtırmaya devam edeceğiz” dedi.



Maraton İzmir'e hazırlık



Keyifli bir etkinliğe imza attıklarını söyleyen I·zmir Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi Genc¸lik ve Spor Kulu¨bu¨ Bas¸kanı Ersan Odaman ise, “Amacımız ekinoksun olduğu yani yılın dört özel gününde koşular düzenlemekti. Bunun ikisini başarıyla yaptık. Bu koşulara aynı zamanda uluslararası bir marka olan Maraton İzmir'e hazırlık koşuları gözüyle bakıyoruz. Katılım sayısının fazla olması ise kentimizde bir koşu kültürü oluştuğunu gösteriyor" diye konuştu.