İzmir'de en uzun gece koşusu yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi yılın en uzun günü 21 Aralık’ta gece koşusu düzenliyor. Koşu Konak Saat Kulesi ile Üçkuyular İzmir Marina arasındaki 7 buçuk kilometrelik güzergâhta yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi yılın en uzun günü olan 21 Aralık’ta “En Uzun Gece Koşusu” düzenliyor. Konak Saat Kulesi ile Üçkuyular İzmir Marina arasındaki halk koşusu 20.00'de Saat Kulesi önünden başlayacak. Katılımcılar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı takip ederek 7 buçuk kilometrelik etabı Üçkuyular İskelesi'nde tamamlayacak.

Etkinlik en uzun gecede koşmak isteyen herkesin katılımına açık olacak.