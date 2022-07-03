İzmir'de engellilere özel gemi turu

İzmir Büyükşehir Belediyesi “engelsiz kent” yolunda yeni bir hizmete daha başlıyor. Engelli yurttaşlar ve bir refakatçileri için yaz mevsimi boyunca her hafta salı günleri Konak - Güzelbahçe - Mordoğan - Foça gemi turu yapılacak. Ücretsiz olacak turların ilki 5 Temmuz Salı günü düzenlenecek

Engelsiz yaşam yolunda sayısız proje yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli yurttaşlar için bir hizmeti daha hayata geçiriyor. İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nün koordine edeceği çalışma kapsamında, engelli yurttaşlar ve bir refakatçileri için yaz ayları boyunca salı günleri, ücretsiz Konak-Güzelbahçe-Mordoğan-Foça gemi turu düzenlenecek.

İlk tur 5 Temmuz Salı günü



Konak’tan kalkacak gemi, sırasıyla Güzelbahçe ve Mordoğan iskelelerine uğrayıp Foça’ya varacak. Günü Foça’da geçirecek engelli vatandaşlar ve refakatçileri, akşam üstü aynı güzergâhla geri dönecek. Salı günleri Konak’tan 08.00’de kalkacak gemi, 08.45’te Mordoğan’dan ve 09.45’te Güzelbahçe’den hareket edecek; 10.30’da Foça’ya varacak. Dönüşte ise 17.00’de Foça’dan kalkacak, 17.45’te Mordoğan’da, 18.45’te Güzelbahçe’de olacak ve 19.30’da Konak’a varacak.

Nasıl başvurulur?



Engelli İzmirim Kart sahibi engelli yurttaşlar ve Refakatçi İzmirim Kartı bulunan bir refakatçileri, tura katılmak için 0232 320 00 35 (Dahili 102-103) numaralı telefonu arayıp, biniş yapacakları iskeleyi bildirerek rezervasyon yaptırabilir. Gemi kapasitesi 300 kişi olduğu için seferden en az bir gün önce aranması gerekiyor.