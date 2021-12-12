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İzmir'de eş zamanlı operasyon: 23 hükümlü yakalandı

İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 hükümlü yakalandı

12 Aralık 2021 Pazar 13:22

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı helikopter destekli baskın düzenledi.

Operasyonlarda, kasten öldürme, hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti, basit cinsel saldırı, göçmen kaçaklığı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, resmi belgede sahtecilik ve güveni kötüye kullanmaya suçlarından haklarında hüküm bulunan 23 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #operasyon #hükümlü
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