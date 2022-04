İzmir'de esnaf odaları da isyanda: Zamların suçlusu esnaf değil

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir’deki esnaf odalarını ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi. İktidarın “sorun yok, her şey yolunda” dediğini anlatan Sertel, “Hem üreticinin hem de tüketicinin sorun yaşadığı bir ülkede sorun yok diyenler, sorunları da çözemez." ifadelerini kullandı

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, iki gün boyunca İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı 12 oda ve başkanlarını ziyaret ederek sorunlarını dinledi. “Kime dokunsak bir dokunduk bin ah işittik” diyen Sertel, “başta akaryakıt zamları olmak üzere tüm girdilere gelen zamlar esnafı rahatsız etse de vatandaşa da zam olarak yansıyor. Bizim koca yürekli esnaflarımız ‘müşteriye fiyatları söylerken utanıyoruz’ diyor. Ben de onlara utanması gereken sizler değil ülkeyi bu hale getirenler, onca soruna rağmen ‘sorun yok’ diyenlerdir, diyorum” diye devam etti.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Servisçiler Odası Başkanı Erdem Mert, İzmir Lokantacılar Odası Başkanı Doğan Kılıç, İzmir Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Kayışdikici, İzmir Kamyoncular Odası Başkanı Yıldırım Kaya, İzmir Camcılar Odası Başkanı Burhan Kocataş, İzmir Kasaplar Odası Melih Şenkara, İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, Altındağ Esnaf Odası Başkanı Tayfun Çıracı, Çamdibi Esnaf Odası Başkanı Reşat Gençtürk, İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş, İzmir Bakkallar Odası Başkanı Emin Bağcı ve İzmir Fotoğrafçılar Odası Başkanı Murat Yavuz ve oda yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Sertel’e CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı İrfan Yelis de eşlik etti.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, raporlaştırılarak genel merkeze sunulacak notlarından bazılarını paylaştı:

İzmir Kasaplar Odası Başkanı Melih Şenkara:

“KDV’nin düşürülmesi olumlu olsa da et fiyatları hala çok yüksek. Fiyatların yüksek olmasının temel nedenlerinden biri yem fiyatlarının yüksek olması. Geçen yıl çuvalı 80 lira olan besi yeminin fiyatı şu an 380 liraya kadar yükselmiş durumda. Et ithalatı yerine yem hammaddesi ithalatı yapılarak hem et fiyatlarının düşmesi sağlanmış olur hem de kalıcı çözüm üretilmiş olur. Geçen yıldan beri ete yüzde 100 zam geldi. Masraflarımız maksimum düzeyde arttı bunun yanında karlarımız düştü. Gelip 1kilo et alan müşterimiz şimdi yarım kilo, 400 gram et almaya başladı. Vatandaş da haklı.”

İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Emin Bağcı:

“KDV indiriminin vatandaşa faydası olmadı. Örneğin çiğ süte zam geldiği için peynire de yüzde 30 zam geldi. Dolayısıyla KDV’nin yüzde 1’e indirilmesinin vatandaşa faydası olmadı. Zamlardan dolayı bir suçlu aranıyor. Ama zamların suçlusu esnaf değil. Öte yandan başta sigara ve alkole olmak üzere gelen zamlar bakkalların cirosunu yükseltti. Karı aynı kalmasına rağmen ciro yükseldiği için ve belli bir değer aşıldığı için esnaflıktan çıkma ve ticaret odalarına kayıt olma sorunu çıktı. Küçük esnafın defter değerleri enflasyona göre yeniden ayarlanmalıdır.”

Lokantacılar ve Gazinocular Odası Başkanı Doğan Kılıç:

“Esnaf olarak son 2 yıldır ciddi sıkıntılar yaşadık. Şimdi de ekonomik krizle boğuşuyoruz. Girdi maliyetlerimiz aşırı derecede yükseldi. Bir tane sanayi tüpü bin 200 TL olmuş. Esnaflar olarak zam da yapamıyoruz. Zam yapmasak da zarar ediyoruz. İnsanların alım gücü düştü. Zam yaptığımız zaman iş yapamıyoruz. İnsanlar lokantaya gelmez oldu. Her gün gelen müşteriler dahi haftada bir kez gelir oldu. Vergilerimizi, SGK primlerimizi ödeyemez duruma geldik. Eskiden en büyük maliyetimiz kiraydı. Şimdi en büyük maliyetimiz elektrik ve doğalgaz. Diğer taraftan sebze ve et fiyatlarındaki artış da etkiledi. Bütün maliyetlerimiz katladı. Esnafa yeniden acil borç yapılandırması gelmeli. Ve esnafa acil destek sağlamalı. Çarkın dönmesi için devlet bunu yapmalı.”

İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış:

“Çiçekçilik sektörünün o kadar çok sorunu var ki. Ama belli başlılarını sıralamak gerekirse en önemli talebimiz KDV’nin yüzde 8’de sabit kalması. Çünkü girdi maliyetlerimiz o kadar çok arttı ki bir da KDV yükünün altından kalkamıyoruz. KDV düşük tutulursa maliyetler de biraz daha geriye gider. Gübreden mazota sera naylonundan ilaca kadar her şeye en az üç kat zam geldi. Ama ne üreticinin bize verdiği fiyata ne de bizlerin müşteriye verdiği fiyata üç kat artış yapabildik. Vatandaşın alım gücü belli zaten. Üretici para kazanamadığı için dikmeyeceğim artık diyor. Üretimde ciddi azalma var. Seneye zorluklar bizi bekliyoruz.”

İzmir Fotoğrafçılar Odası Başkanı Murat Yavuz:

“Tüm dünya zor bir süreçten geçiyor ama ülkemizde faaliyet gösteren esnaf; devletten yeterli desteği aldı mı? Alamadı. Şu an vergi mükellefi olan esnafların hemen hepsi icralık durumda. Birçoğunun da icralık olduğundan haberi dahi yok. Ancak kredi çekeceği zaman veya resmi dairede işi olduğu zaman haberdar oluyor. Bu icraların nedeni de zor bir süreçten geçen esnafın vergi ve SGK primlerini ödeyememesi. Fotoğraf sektöründe de maliyetlerimiz çok yükseldi. Önceden baskı adedim 8-10 binin altına düşmezdi. Şimdi 200-300 baskı ile günü kapatıyoruz.”

İzmir Altındağ Esnaf Odası Başkanı Tayfun Çıracı:

“Esnafın durumu çok kötü. Esnaf şu an çok perişan. Kiradan çok elektrik faturası geliyor. Diğer taraftan her şeye her gün zam geliyor. Bugün 100 esnaftan 99’u şikayetçi. Esnaf ‘artık para kazanmıyoruz, sadece ismimiz kaybolmasın, dükkanımız yerinde dursun’ diyor. İnsanlar para kazanmayı geçti. Zarar etmeyelim yeter diye düşünüyor. Benim dedem, babam da ticaret yapıyordu. Babamla konuşuyorum ‘Biz onca kriz gördük böylesini hiç görmedik’ diyor.”