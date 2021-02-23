İzmir'de esnaflardan açıklama: 10 milyon insan açlığa mahkûm edildi

İzmir Müzisyenler Derneği, Turizm İşçileri Dayanışması, Tüm Otel ve Turizm İşçileri Sendikası, Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası, Kafe-Bar Çalışanları Dayanışması ile Kent Emekçileri Dayanışması Alsancak’ta Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelerek ortak basın açıklamasında bulundu

Grup adına basın açıklamasını okuyan Derya Emrem, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda 170 gündür kafe ve restoranların kapalı olduğunu belirterek “2020’nin yarısını işsiz ve gelirsiz geçirdik. Barlarda çalışan arkadaşlarımız ise 345 gündür işsiz ve bir gelirleri yok” dedi.

10 milyon aç

Pandemi tedbirleri nedeniyle uzunca süredir çalıştıkları işyerleri kapalı olan kafe, lokanta, bar ve turizm çalışanların yaşadığı geçim sıkıntısı her geçen gün derinleşirken, iş yerlerinin açık olmamasının sektörü yok edeceğini ifade eden Derya Emrem, “Milyonlarca insanın içinde olduğu bir sektör yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, işçiler ise açlıkla karşı karşıya. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre 180 bin iş yeri kapalı. Bu işletmelerin her birinde 10 kişi çalışsa 2 milyon insan ediyor, aileleriyle birlikte 10 milyon insan açlığa, yoksulluğa mahkûm edilmiş durumda. Ticaret Bakanlığı 2020 yılında 99 bin 588 esnafın iş yerini kapattığını açıkladı. Esnaf da çalışan da oldukça zorda! Daha fazla işyeri kapanmadan dükkanları açın!” ifadelerini kullandı.

"Mert El’in intiharına engel olamadığımız için üzgünüz"

İzmir Müzisyenler Derneği Başkanı Okay Çaparoğlu ise zor günler geçirdiklerini ifade ederek geçtiğimiz günlerde İzmir’de yaşayan müzisyen Mehmet Mert El’in geçinemediği için intihar ettiğini belirtti. Çaparoğlu, “Mehmet Mert El müzik aşkı ve hayatını değiştirmek uğruna İzmir'e gelmiş bir insan . Derneğimize geldiğinde 'Müziğimi ezilenlerle, yoksullarla, mültecilerle ve cezaevindeki insanlar ile paylaşmak istiyorum' demişti Bizler yaklaşık 1 yıldır müzik dayanışma ağı örmeye çalışıyoruz. Mehmet Mert El de bu alanda koşturan çalışan arkadaşımızdı. Son 2 ayda gelinen noktada bize ve ailesine 'Nereye elimi atsam kuruyor, artık yoruldum' cümleleri kuruyordu. İşsizliğin yarattığı bu travma insanı bir çıkmaza doğru sürükleyebiliyor. Mert El’in intiharına engel olamadığımız için üzgünüz, bu süreç uzadıkça hayata olan coşkumuz, umudumuz ve yaşam sevincimiz kırılıyor. Devletin bir an önce müzisyenlerin kendini ve sanatını icra ederken yaşam anlamında kendisini coşku ile ifade ettiği hemde ekmeğini kazandığı ortamı yeniden yaratması gerekiyor” şeklinde konuştu.