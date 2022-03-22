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İzmir'de esnaftan haraç alan çete çökertildi!

İzmir'de esnaftan haraç alan çete çökertildi!
22 Mart 2022 Salı 08:34

İzmir Seferihisar'da esnafa baskı yapıp onlardan haraç alan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 14 kişi gözaltına alınırken, bu kişilerden 9'u tutuklandı


İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seferihisar ilçesinde son dönemde İstanbul'dan yanında getirdiği kişilerle, bölge esnafı üzerinde baskı kurarak haraç aldığı iddia edilen, para vermeyi kabul etmeyen iş yerlerinde huzursuzluk çıkaran ve iş yerlerine silahla ateş ettiren Emrah A. liderliğindeki suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, 15 Mart'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan, suç örgütü lideri Emrah A.'nın yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdürüldüğü öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #seferihisar #esnaf #haraç
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