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İzmir'de ev sahibi, kiracısının eşyalarını sokağa attı!

05 Ekim 2022 Çarşamba 09:48

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kadın, aralarında kira artışı konusunda anlaşmazlık bulunan ev sahibinden, eşyalarını dışarı attığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Tahsin Yazıcı Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk annesi Sevda Subaşı, gazetecilere, aralarında "kira zammı anlaşmazlığı" bulunan ev sahibi tarafından önceki gün, eşyalarının apartmanın önüne çıkarıldığını söyledi.

Evde olmadığı saatlerde eşyalarının dışarıya atıldığını ileri süren Subaşı, "Bir süredir boşanma aşamasında olduğumuz eşimle ayrı yaşıyoruz. Evime çilingir ile girmişler. Kira zammı konusunda anlaşmazlığımız vardı, bu süreçte başka bir ev bakıyordum ama bulamadım. Evde ziynet eşyalarım da vardı ve onları bulamadım. Karakola giderek ev sahibinden şikayetçi oldum." dedi.

Dün geceyi annesi ve babası ile dışarıda eşyalarının başında geçirdiklerini anlatan Subaşı, kiralık bir ev bulmaya çalıştığını sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #karabağlar #kiracı #ev sahibi #haber
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