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İzmir'de ev taşıyacak öğrencilere müjde! Nakliye belediyeden!

İzmir'de ev taşıyacak öğrencilere müjde! Nakliye belediyeden!
17 Şubat 2022 Perşembe 13:17

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ev taşıyacak üniversite öğrencilerine ücretsiz nakliye hizmeti başladı. Başkan Soyer, “Her koşulda ve her konuda gençlerimizin yanındayız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekonomik krizden etkilenen üniversite öğrencileri için yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Üniversitelilere barınma desteği, eğitim yardımı ve yemek başta olmak üzere her alanda destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de İzmir’de yaşayan ve ev taşıyacak öğrencilere ücretsiz nakliye hizmetini başlattı. 22 Ocak’tan bu yana nakliye desteği için 60 öğrenci İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi ile iletişime geçerek başvuruda bulundu.
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, öğrencilerin sosyal incelemelerini yaparak nakliye desteğine başladı. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin 444 40 35 numaralı telefonu araması gerekiyor.

Soyer: “Destek olmayı sürdüreceğiz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer giderek ağırlaşan hayat koşullarının öğrencilerin belini büktüğünü belirterek "Her koşulda ve her konuda gençlerimizin yanındayız. Barınmadan nakdi yardıma ve yemek desteğine kadar elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bu kapsamda ev taşıyacak öğrencilerimize ücretsiz nakliye hizmetini de başlattık. İhtiyaç duyan tüm öğrencilerimiz araç ve şoför desteği içeren hizmetimizden faydalanabilirler” dedi.

İzmir gençlere kucak açıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi barınma sorunu yaşayan üniversiteli gençler için “İzmir Gençlere Kucak Açıyor” projesini başlatmıştı. Proje kapsamında 440 öğrenciye barınma desteği verilmişti. Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda Bornova Evka-3’te içinde kütüphane, sanat atölyeleri, konferans ve spor salonunun bulunacağı 835 yatak kapasiteli öğrenci yurdu için de çalışma başlattı.
İzmir’de ikamet eden ihtiyaç sahibi 5 bin 547 aileye üniversite öğrencisi çocukları için 3 bin 200 TL’lik öğrenim desteği vermeye başlayan Büyükşehir Belediyesi, bu desteğin de bin 200 TL’lik kısmını yatırdı.
Büyükşehir, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ve Kâtip Çelebi Üniversitesi'nde günde 3 bin öğrenciye sıcak yemek ve altı noktada oluşturduğu Çorba Duraklarıyla sıcak çorba dağıtmayı da sürdürüyor.

Etiketler; #izmir #üniversite öğrencisi #nakliye hizmeti #tunç soyer
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