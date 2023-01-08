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İzmir'de evcil hayvan satıcılarına ücretsiz eğitim verilecek

Karabağlar Belediyesi, Evcil hayvan satışı yapan işletme sahiplerine eğitim verecek. 16-20 Ocak 2023 tarihleri arasında Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi A. Blok 2. Kat adresinde verilecek eğitimi başarıyla tamamlayanlar sertifika almaya hak kazanacak

İzmir'de evcil hayvan satıcılarına ücretsiz eğitim verilecek
08 Ocak 2023 Pazar 16:59

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, evcil hayvan satışının denetlenmesi amacıyla işletme sahiplerine sertifika zorunluluğu getirildi. Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sertifika eğitimi için başvuruları kabul etmeye başladı. Evcil hayvan satışı yapan işletmelerin sahipleri, 16-20 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak eğitimler için Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün Alo Pati Hattı olan 414 81 81 numaralı telefona başvurabilecek.

Ücretsiz olarak sunulacak eğitimin ardından katılımcılara, işletmelerini açmaya olanak sağlayacak sertifikaları dağıtılacak.

Etiketler; #izmir
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