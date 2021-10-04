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İzmir'de evine gelen erkeği öldüren kadının ilk sözleri ortaya çıktı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, kendisini rahatsız eden Serkan Aydın'ı bıçaklayarak öldüren 3 çocuk annesi Esra Uçak (37) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

İzmir'de evine gelen erkeği öldüren kadının ilk sözleri ortaya çıktı
04 Ekim 2021 Pazartesi 08:28

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Irmak Mahallesi 38/4 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir oğlu askerde olan 3 çocuk annesi Esra Uçak, eşinin olmadığı sırada evine gelen Serkan Aydın ile tartışmaya başladı. Esra Uçak, tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla Serkan Aydın'ı yaraladı. Evden gelen sesleri duyan komşular, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri Esra Uçak'ı gözaltına alırken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ise Serkan Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

RAHATSIZ ETTİĞİ İÇİN TARTIŞMIŞLAR

Olay sonrası gözaltına alınan Esra Uçak, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Uçak ilk ifadesinde, Serkan Aydın'ın kendisini rahatsız etmesi sonucu tartıştıklarını, daha sonra da Aydın'ı bıçakladığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uçak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir cinayet #izmir evine gelen erkeği öldürdü
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