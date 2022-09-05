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İzmir'de evlat cinayeti! Babasını 20 yerinden bıçakladı!

İzmir'de evlat cinayeti! Babasını 20 yerinden bıçakladı!
05 Eylül 2022 Pazartesi 08:59

İzmir Buca'da 26 yaşındaki A.V., kanser hastası olduğu öğrenilen babası 68 yaşındaki Kazım Vurgun'u 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü. A.V. yakalanırken, Vurgun'un yakınları ise sinir krizi geçirdi


Olay, saat 04.00 sıralarında Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi yakınındaki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, kanser hastası olduğu öğrenilen Kazım Vurgun, kemoterapi tedavisi için yaklaşık 1 hafta önce hastaneye yakın olduğu için 24 sokakta bulunan müstakil eve taşındı. Burada yalnız yaşayan iki çocuk babası Vurgun'un, oğlu A.V. ile uzun bir süredir konuşmadığı ve yeni evine geldiği için oğlu ile barıştığı öğrenildi. Bugün tekrar ziyarete gelen A.V. ile babası Kazım Vurgun arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. A.V. evde bulunan bıçakla, babasına saldırdı. Bu sırada kaçmaya çalışan Kazım Vurgun, sırtına aldığı bıçak darbeleri ile yere yığıldı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, suç aleti ile birlikte A.V.'yi gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Kazım Vurgun'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Kazım Vurgun'un öldüğünü öğrenen bir yakını ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınan A.V. ilk ifadesinde, babası Kazım Vurgun'un ölen annesi ve ablası hakkında konuştuğu için tartıştıklarını, daha sonrasını hatırlamadığını söylediği ileri sürüldü.  Kazım Vurgun'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #bıçaklama #babasını öldürdü
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