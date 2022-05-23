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İzmir'de evlerin bodrum katından tarihi eserler çıktı!

İzmir'de, polisin düzenlediği operasyonda Arkaik, Helenistik, Roma ve İslami döneme ait 10 bin 385 parça tarihi eser ele geçirildi. Eserlerden bazılarının evlerin bodrum katında toprağa gömülü bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı

İzmir'de evlerin bodrum katından tarihi eserler çıktı!
23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:02

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu ve Ödemiş ilçelerindeki toplam 3 evde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine 20 Mayıs'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Aramalarda bazıları evlerin bodrum katlarında toprağa gömülü, Arkaik, Helenistik, Roma ve İslami döneme ait 8 bin 194 sikke, 1 altın sikke, 1 altın küpe, 1583 obje ve obje parçası, 7 fibula, 2 bronz ayna, 1 bronz parça, 22 mühür, 259 yüzük ve yüzük parçası, 109 ağırlık, 22 kolye ucu, 63 eski para, 32 düğme, 37 küpe, 47 ok ucu, 5 küçük kılıç ve 1 dedektör ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca tarihi eser kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 242 bin 200 TL, 6 bin euro, 7 bin 200 dolar nakit paraya da el konuldu. Olayla ilgili M.Y. ve İ.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.G. tutuklandı, M.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #tarihi eser #operasyon
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