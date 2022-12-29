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İzmir'de evsiz kişi sokakta ölü bulundu!

İzmir'de evsiz kişi sokakta ölü bulundu!
29 Aralık 2022 Perşembe 08:57

İzmir Konak'ta evsiz olduğu öğrenilen 53 yaşındaki Hüseyin Ali Göl, parkta ölü bulundu. Göl'ün ölüm nedeni bilinmezken, cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Sabah işe gitmek için evden çıkanlar, bir kişinin parkta hareketsiz halde yattığını gördü. Durum, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz şekilde yatan kişinin öldüğü belirlendi. Ölen kişinin sokakta yaşadığı öğrenilen Hüseyin Ali Göl olduğu tespit edildi. Göl'ün cansız bedeninin savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı bildirildi. Göl'ün kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.  Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #sokak #ölüm #haber
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